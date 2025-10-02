"Fred" Machado: "Cometí errores, pero no soy un narco"

Federico “Fred” Machado, empresario argentino señalado por la Justicia de Estados Unidos en una megacausa que mezcla fraude financiero, lavado de dinero y narcotráfico, intenta defenderse desde la Patagonia. Lejos de Miami o Texas, hoy permanece en la casa de su madre en Viedma, Río Negro, mientras sobre él pesan pedidos judiciales y acusaciones que lo colocan en el centro de un esquema multimillonario.

De acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, Machado fue socio de Debra Lynn Mercer-Erwin -condenada en 2023 a 16 años de prisión- en un negocio que se presentaba como fiduciaria para el registro de aeronaves de extranjeros en EE.UU. Los clientes creían que sus aportes estaban destinados a fideicomisos legales y a la compra de aviones, pero en realidad gran parte del dinero se desviaba para tapar deudas anteriores: un clásico esquema Ponzi. Además, varias de las aeronaves vinculadas terminaron incautadas con cargamentos de cocaína.

En total, los fiscales lo ubican como receptor de más de 75 millones de dólares de esa estructura, y lo señalan como engranaje fundamental en una red que usaba aviones para operaciones ilícitas.

Machado, sin embargo, niega de plano ser un narcotraficante. En una entrevista con la periodista Tanya Eiserer, de la cadena texana WFAA, se defendió con frases que buscaban matizar su rol:

- “Me retratan como si estuvieran hablando con El Chapo”.

- “No soy un santo. Cometí errores, pero no soy un narcotraficante”.

También afirmó que no es un criminal, sino más bien una víctima del sistema y de las irregularidades cometidas por Mercer-Erwin, a quien definió como la verdadera operadora del entramado financiero. Según su versión, él sólo habría sido “un cliente” atrapado en la vorágine. La Justicia norteamericana, en cambio, asegura que existen documentos, transferencias y contratos que lo incriminan directamente. Machado se encontró con José Luis Espert en más de una oportunidad, según registró el periodista Sebastián Lacunza, y además le transfirió al menos 200 mil dólares.

