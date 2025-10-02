"Caputocracia": los negocios de Luis, "Nicky" y Santiago en el poder

A esta altura todos conocen el apellido Caputo. De hecho, el periodista Carlos Pagni bromeó en alguna oportunidad con la "Caputocracia" que parecería haberse instalado en Argentina.

Nicolás Caputo fue el primero que saltó a la fama. Eso ocurrió durante el gobierno de su "hermano del alma", Mauricio Macri. Así lo definía en aquel momento el entonces mandatario al empresario. Su primo también llegó en esa época, cuando ocupó el cargo de secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante esa administración. En la actual gestión le llegó el turno al sobrino, Santiago.

Ahora el apellido quedó en la mira por otro tema. El sitio La Política Online publicó que parte del préstamo que daría el Banco Mundial, de US$ 4.000 millones, iría para la generadora Central Puerto que pertenece a Nicolás Caputo. Sería para comprar baterias gigantes.

De los 4.000 milllones de dólares de crédito para la Argentina que prometió acelerar el Banco Mundial, la generadora Central Puerto de Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía que negocia los préstamos, recibiría 300 millones para comprar las baterías gigantes que se instalarán en el área metropolitana, como paliativo ante la crisis energética generada por la decisión del gobierno de no terminar las obras proyectadas.

Así, “Nicky” Caputo logró posicionarse como el gran ganador de la licitación que habilitó finalmente la Secretaría de Energía.

El primo del ministro se quedó con dos proyectos: el primero es para Central Costanera para el área de Edesur, por un almacenaje de energía eléctrica por 55 megavatios con un precio 10.161 dólares por megavatio por mes. El segundo es para el área de Edenor, por 159 megavatios por 11.147 dólares por megavatio por mes.