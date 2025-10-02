La frase del director del Tesoro norteamericano: "No le estamos dando dinero a la Argentina"

En los últimos días el Gobierno difundió como un logro la habilitación de una línea de swap con Estados Unidos por 20 mil millones de dólares. Se presentó como si se tratara de un ingreso de dinero fresco al Banco Central, pero desde Washington lo desmintieron. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue claro en una entrevista con CNBC: “Y en cuanto a lo que está haciendo EEUU, sólo para ser claros, les estamos dando una línea de swap, no vamos a poner dinero en Argentina”.

La diferencia es fundamental. Un swap no es lo mismo que un préstamo ni que una inversión. Es un acuerdo de intercambio de monedas: la Reserva Federal entrega dólares de manera temporal y recibe pesos como garantía. Pasado un plazo, los dólares deben devolverse. Es decir, el país accede a liquidez por un tiempo, pero no recibe un financiamiento nuevo que aumente sus reservas.

Bessent además buscó despejar críticas internas en su país sobre la ayuda financiera a la Argentina. “No podría haber más fallos en esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí”, señaló. Y agregó: “Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”. Con estas palabras, dejó en claro que la decisión responde más a la geopolítica que a un apoyo económico desinteresado.



La novedad se conoció poco después de que Bessent mantuviera lo que definió como una “llamada muy positiva” con el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso adelantó próximos pasos: “Espero con ansias recibir al equipo de Caputo para avanzar significativamente en nuestras discusiones sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

El episodio mostró, en definitiva, cómo una sola frase puede cambiar el sentido de un anuncio. Lo que parecía una ayuda financiera inmediata terminó siendo aclarado como un mecanismo limitado y reversible, mientras Washington insiste en que su objetivo principal es cuidar sus propios intereses estratégicos.