Las reacciones al "cepo" a las billeteras virtuales

La noticia estalló de manera abrupta: billeteras virtuales como Mercado Pago y Cocos Capital dejaron de vender dólar oficial. El Banco Central aclaró que no hubo una nueva norma, sino que estas plataformas en realidad nunca tuvieron autorización para operar en el mercado cambiario. Desde ahora, los usuarios solo podrán acceder al dólar oficial a través de bancos y casas de cambio.

El cambio no afectó grandes volúmenes de operaciones, pero sí generó un fuerte malestar en las redes. Muchos usuarios interpretaron la medida como un “más cepo” y lo expresaron con ironía y enojo en Twitter, donde el tema se convirtió en trending topic y escaló entre los más comentados de la jornada.

El humorista Diego Wainstein escribió: “No hay cepo. Solo que ya no se puede comprar. Porque nunca se debió vender”. Otro usuario fue más gráfico: “Todos los días ponen un cepo nuevo que dicen que no es un cepo.” También hubo críticas desde sectores vinculados a la economía digital, que señalaron que limitar a las fintech reduce la competencia y termina encareciendo los servicios financieros.

“Saluden al cepo que está a punto de volver”, ironizó un tuitero. Otros lo leyeron con indignación hacia lo que había prometido el oficialismo: “El cepo ha vuelto con todo: No puedes comprar dólares en billeteras virtuales en la Argentina ¿No que tus dólares, tu decisión? Milei y Caputo, mentirosos seriales”. Entre los comentarios más compartidos se repitió la idea de que el Gobierno busca ganar tiempo y controlar la presión cambiaria a cualquier costo.

La discusión se llenó de comparaciones con cepos anteriores y de quejas sobre la falta de opciones para pequeños ahorristas, que ahora deberán recurrir exclusivamente a los bancos para comprar el cupo de 200 dólares mensuales. Aunque el Banco Central insistió en que no se trata de una nueva restricción, el episodio volvió a mostrar la sensibilidad social alrededor del dólar y cómo cada movimiento en el mercado cambiario se traduce de inmediato a la indignación en redes.