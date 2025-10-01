Sala Conan: un empresario oficialista reveló fotos inéditas de Olivos

Muchas cosas que suceden dentro de la Quinta de Olivos son un absoluto misterio. Muy poca gente entra al lugar en el que vive Javier Milei, y menos aún son los que cuentan lo que allí sucede. Uno que rompió la tradición es Martín Varsavsky, un empresario que en las redes se muestra como un furioso defensor del proyecto libertario y que en la noche de ayer fue invitado a cenar a la residencia presidencial por su inquilino de turno. Y no sólo eso: sino que hoy subió distintas imágenes inéditas de los llamativos cuadros que el mandatario tiene en la que él mismo llamó “Sala Conan”.

“Anoche Nina y yo cenamos con Javier Milei. En las fotos se ve el arte que cuelga de los muros de la residencia. También estuvimos con los 'hijos' del presidente, sus imponentes mastínes. Cuando la gente critica a Javier Milei como antipático puedo decir que realmente no lo conoce. Nunca vi a alguien mas preocupado por el destino de cada argentino y menos por el suyo propio que Javier Milei”, subió el empresario a sus redes. Ahí adjuntaba también estas fotos inéditas. En una se ve una gigantografía de “los diez mandamientos”, una de las películas preferidas de Javier Milei que retrata la aventura de Moisés -en el fim interpretado por Charlton Heston-. El arte no es casual: tal cual esta revista viene contando, el Presidente cree tener diálogos de ida y vuelta con Dios, a través de su perro muerto Conan, a la vez que está convencido de que su hermana es una reencarnación de Moisés. El misticismo habita en Olivos.

En otro cuadro se observa un retrato de los cinco animales de Milei. No termina de quedar en claro porque Varsavsky los llama “hijos” entre comillas, ya que para el mandatario son literalmente sus hijos. El cuadro vuelve a poner de manifiesto el gran tema alrededor de los perros: a pesar de que ahí aparecen cinco perros grandes, Milei tuvo hasta marzo de este año sólo cuatro mastines. En ese momento mandó a hacer otro clon a Estados Unidos, al que le puso Junior. Hoy es un cachorro. En las imágenes que subió el empresario se ven varios retratos de leones, y también una tapa de Newsweek que lleva en tapa una foto de Matías Baglietto, donde se lo ve en el día de la asunción. Book de fotos inédito.