El tuit en el que la mano derecha de Santiago Caputo llamaba "valijero" a Espert

El escándalo de José Luis Espert y el presunto narcotraficante Fred Machado sigue escalando en las filas libertarias. En estos días, la Justicia estadounidense reveló un pago efectuado del controvertido empresario patagónico de 200.000 dólares al economista liberal para su campaña política del 2019. Un acontecimiento que coloca al diputado nacional en el ojo de la tormenta una vez más.

El legislador, que en otros tiempos paso de ser un socio político a crítico del propio Javier Milei, hoy es el nombre que encabeza la boleta de La Libertad Avanza del distrito bonaerense en las elecciones legislativas de medio término, que se efectuaran el domingo 26 de octubre. Un panorama decepcionante para el dirigente liberal que fue salpicado, en las últimas semanas, por el affaire de los audios de su ex amigo Diego Spagnuolo y, ahora, recordado por su vinculo con figuras opacas del mundo narco.

Desde hace varios años, dentro del propio espacio de mileista, se ha observado a Espert con suma desconfianza. Personajes del ecosistema libertario, como Lilia Lemoine, han disparado contra el parlamentario acusándolo de “valijero” o “de salir con taxiboys”. Sumado a distintos escritos, con firma de Milei y su ex socio Diego Giacomini, que ponían en duda el tipo de financiamiento que hacía uso el dirigente liberal para su campaña.

El legislador bonaerense Agustín Romo, mano derecha de Santiago Caputo y uno de los principales cuadros de Las Fuerzas del Cielo, fue uno de los alfiles que más atacaron a Espert en el pasado. En octubre de 2023, en plena campaña presidencial de La Libertad Avanza, el tuitero posteó: “Qué suerte hemos tenido los liberales que Milei se haya metido en política. Sin él, seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante y quedo para siempre como un esclavo de Massa y Larreta”.

Actualmente, a tan solo días de las elecciones, el mismo presidente tuvo que salir públicamente a respaldar al primer candidato de LLA por provincia de Buenos Aires. En el ciclo televisivo de Antonio Laje, Milei calificó la acusación de “chimento de peluquería”, atribuyéndolo a “una operación K”. En esta coyuntura, la prioridad de los libertarios es evitar la fuga de votos y contener el derrumbe en este distrito clave.

Distintos sondeos marcaron que la brecha con el peronista Jorge Taiana se habría vuelto a estirar a 13 puntos, cuando días atrás se había logrado acortar a 8. La combinación de un candidato debilitado y un escándalo en plena campaña puede traer serias consecuencias en la administración libertaria y se estima que esto será un golpe político que alcanzará de lleno a la gobernabilidad de Milei.