Espert, el candidato fantasma: cómo lo borraron de la campaña

El escándalo que protagoniza José Luis Espert por el financiamiento narco de su campaña de 2019 caló hondo en el Gobierno. Ahora que se sabe que el cabeza de lista de la boleta libertaria en la Provincia recibió 200 mil dólares de “Fred” Machado, y que además usó el avión del sospechoso empresario, todo se hace cuesta arriba. Desde que explotó esa revelación, horas atrás, al candidato casi no se lo volvió a ver en público salvo para una poco clara desmentida en el canal TN en la que habló de “operación kirchnerista”. Pero, salvo por ese aporte a la confusión general y alguna otra intervención mínima, se convirtió en un desaparecido en acción, a tal punto que el amarillo Diego Santilli se está posicionando como nueva cara del proselitismo oficial.

Lo cierto es que Javier Milei y los suyos no saben qué hacer con el candidato fantasma. Van y vienen. Primero pareció, por un momento, que la decisión era que Milei se abrazara a Espert en el acto del sábado 4, como hizo con su hermana Karina después de que estallara el Coimagate. Después, por las dudas, retrocedieron con la idea. Y el acto en principio habría pasado al martes 7, pero ya sin Milei. Hay quienes incluso hablan de una posible renuncia a la candidatura para evitar que el daño sea aún mayor de cara a las elecciones del 26 de octubre, aunque para eso -con las boletas impresas- ya parece tarde. Todas son conjeturas.

Espert siempre generó resquemores en la tropa mileísta. La hermana Karina le insistió hasta el final a Javier para que no fuera el primer candidato. La diputada Lilia Lemoine, íntima del Presidente, ya en el pasado habló de los narcos que supuestamente intervenían en sus campañas. La mano derecha de Santiago Caputo, Agustín Romo, en sus redes lo trató de “cajero” al calvo economista. Y hasta el propio Milei contaba historias espantosas de él cuando estaban distanciados por cuestiones políticas. Reveló, por ejemplo, que cierta vez Espert le llevó una valija repleta con 300 mil dólares para que se bajara de su postulación en CABA en 2021, oferta que rechazó. Alejandro Fantino fue testigo de la anécdota en una entrevista que le hizo al libertario, a quien solo le faltó mencionar con nombre y apellido al acusado. El propio Espert, consultado por la historia, afirma que no fue esa cifra la que le ofreció a Milei, sino una mucho menor, y que formaba parte de la “mensualidad” que debía pagarle desde que empezó a militar en política con él. ¿A quién creerle?

Semanas atrás, cuando arrancó la carrera hacia las elecciones y en simultáneo estalló el escándalo de las coimas del 3 por ciento de la Andis, a Espert le atribuyeron una frase contundente: “Me cagaron la campaña”, dicen cerca suyo que se quejó.

Ahora, el que está en la mira es él. Y ya no saben cómo esconderlo.