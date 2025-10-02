El video viral sobre los extraños movimientos que hace Milei con la mano

El auditorio de La Rural estaba colmado de dirigentes, empresarios y curiosos que asistieron a la presentación del libro “Cambia la música”, escrito por analista financiero Salvador Di Stefano , llamado en las redes como el “Gurú del dólar”. Allí, Javier Milei fue el invitado central y se mostró cercano al autor en una charla que pretendía analizar las transformaciones económicas desde su llegada al poder. Sin embargo, lo que terminó marcando la jornada no fue el contenido de la discusión sino un gesto inesperado del presidente que rápidamente se convirtió en tendencia.

Mientras la conversación se desarrollaba en el escenario, Milei realizó con una de sus manos un movimiento repetitivo y fuera de contexto. Ese detalle, registrado en los celulares de varios presentes, se difundió con velocidad en las redes sociales y pronto desató una ola de comentarios. La pregunta “¿Alguien sabe qué hace Milei con su mano?” se multiplicó en X acompañada de videos que alcanzaron miles de reproducciones en cuestión de horas.

La reacción digital no tardó en llegar. Entre memes, chicanas y comparaciones con personajes de ficción, los usuarios elaboraron interpretaciones de todo tipo. Algunos asociaron los ademanes con tics nerviosos, otros imaginaron un supuesto “lenguaje secreto” y no faltaron las teorías conspirativas en clave humorística.

El Gurú del dólar mantiene desde hace años un vínculo estrecho con el espacio libertario y con Javier Milei en particular. Su figura, reconocida en el ámbito empresario por sus informes sobre mercados, cotizaciones y perspectivas cambiarias, se consolidó como una referencia para el electorado liberal que buscaba respuestas frente a la volatilidad económica de la Argentina. Esa cercanía se plasmó en múltiples apariciones públicas junto al libertario, donde Di Stefano se mostró como un interlocutor privilegiado.

En diferentes charlas y conferencias organizadas por el analista, Javier Milei fue invitado recurrente cuando todavía era economista mediático y candidato en ascenso, lo que contribuyó a posicionarlo como voz influyente dentro del sector empresario y del público interesado en la dinámica del dólar. Con el tiempo, ese lazo se transformó en una relación de colaboración y afinidad, en la que Di Stefano encontró en el discurso libertario

Por otro lado, el fenómeno viral de "las manos de Milei" se expandió con la rapidez habitual de las redes: imágenes editadas, parodias y frases irónicas se acumularon hasta convertir al episodio en un tema obligado de conversación virtual. Más allá de los análisis económicos y del tono solemne que buscaba el encuentro, la atención terminó concentrada en ese gesto insólito del mandatario.