Las redes deliran con el nuevo Código Penal que presentará Milei

En el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, este jueves 2 de octubre a las 18 horas, el presidente Javier Milei encabezará la presentación del nuevo Código Penal de la Nación, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Después de 105 años, la Argentina reemplazará el texto sancionado en 1921 por una norma integral y actualizada.

El proyecto, fruto del trabajo de la Comisión de Reforma del Código Penal integrada por jueces, académicos y especialistas, amplía el articulado de 316 a 920 artículos, unificando en un solo cuerpo normativo el código vigente y más de mil leyes especiales que, a lo largo de un siglo, modificaron fragmentariamente el sistema. La redacción final llevó adelante un proceso con más de un centenar de reuniones y consultas a magistrados, fiscales, defensores, organismos judiciales y organizaciones civiles, lo que garantizó amplitud de miradas y consensos técnicos.

Según los especialistas, el texto se presenta como una herramienta moderna, coherente y adaptada a los desafíos del siglo XXI. Contempla delitos que no estaban tipificados hace un siglo, como narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos vinculados al uso de inteligencia artificial, corrupción estructural, violencia organizada, pornovenganza, crueldad animal, delitos ambientales, estafas piramidales, ataques a la seguridad vial y secuestros virtuales, entre otros. Además, endurece penas, refuerza la protección de las víctimas y busca una respuesta más clara y contundente frente al delito.

Un aspecto curioso, teniendo en cuenta el timming del gobierno nacional al presentar este proyecto de ley de reforma del Código Penal en medio de los escándalos de los audios de Diego Spagnuolo, que salpica a la hermana del presidente por presunto pedido de coimas, y el affaire del candidato de LLA para las futuras elecciones legislativas, José Luis Espert, con el narcotraficante Antonio "Fred" Machado. Acontecimientos mediáticos que la administración liderada por Javier Milei trata de eludir, apuntando a que los resultados del próximo sufragio del domingo 26 de octubre jueguen a favor del oficialismo. Ante este panorama,en redes sociales, los memes se hicieron presentes.

"Endurecimiento de penas por corrupción, crimen organizado y delitos comunes (robos, estafas, narcotrafico)" Su hermana y Espert viendo eso", fue el meme publicado por Cristian Rebosio utilizando la imagen del dinosaurio Barney con una claqueta de cine diciendo: "Corte, corte ¿Qué putas fue eso?". También el uso de la imagen del legislador José Luis Espert con el flequillo del narco peruano Pequeño J fue uno de los usados con la frase de "Ya capturaron al Pequeño J , pero el Pequeño E sigue libre".

La elaboración del nuevo Codigo Penal estuvo liderada por el Dr. Mariano Hernán Borinsky, vicepresidente de la Comisión y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, junto con juristas de trayectoria como Jorge Buompadre, presidente de la comisión, la jueza María Eugenia Capuchetti y el Dr. Fernando Soto. Todos contaron con el respaldo político e institucional de Milei, Bullrich y Cúneo Libarona, quienes impulsaron la iniciativa como un cambio estructural en el corazón del sistema penal argentino.

Más de un siglo, quince gobiernos constitucionales, seis dictaduras militares y dieciocho comisiones de reforma pasaron sin que se concretara la actualización integral. Con la presentación de este nuevo Código Penal, el oficialismo busca dejar atrás una deuda histórica y marcar un antes y un después en la organización jurídica del país. Pero los tiempos políticos denotan que este tipo de propuestas buscan dar un golpe de efecto para tratar de alejar la agenda mediática de los escándalos y proponer otro discurso.