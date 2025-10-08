Milei y su hermana Karina chocan por Santiago Caputo

Aunque muchos creen lo contrario, no siempre los hermanos Milei piensan y quieren lo mismo. En las raras ocasiones en las que eso sucede suele arder Troya en ese vínculo fraternal: el hermano se enoja y grita, ella le retira la palabra y corta comunicación por unos días, obligando al mandatario a buscar apoyo emocional en otros lados. A la larga, sin embargo, la historia demuestra que siempre Karina termina logrando su cometido.

Hoy el Gobierno parecería envuelto en uno de estos trances. El Presidente intentó, luego de la derrota electoral bonaerense, expulsar a "Lule" Menem y a Sebastián Pareja, los armadores de Karina con los que nunca tuvo una gran relación y que son los grandes enemigos de Santiago Caputo y de su banda. Pero la secretaria general no lo permitió, dejando en claro quién tiene en verdad el poder en el Gobierno.

Desde entonces el mandatario busca maneras de seguir sosteniendo al ala de Caputo. El asesor estrella en la intimidad reconoce estar muy golpeado y pensando en retirarse del Gobierno luego de las elecciones. Milei lo sabe, y teme ese desenlace: el libertario, un hombre a quien la soledad lo ha perseguido toda su vida, ve en Caputo a un gran amigo, más que un empleado. "Hoy Javier está muy solo, la hermana lo tiene todo el día en Olivos y vigila a los que entran. Javier no lo quiere perder a Santiago", dicen en la Casa Rosada.

En esos pasillos se ensayan tesis insólitas. Dicen que Milei intenta limar a "Lule" Menem y a Pareja por lo bajo, sin que se entere su hermana. Casi como si le tuviera miedo. En esa línea fue que, sin pedir permiso al "Jefe" -como llama a Karina-, le pidió a "Las fuerzas del cielo" que lo escolten durante su entrada al Movistar Arena, en la presentación de su nuevo libro. Aunque fue simbólico, en un momento en el que día a día el caputismo venía perdiendo poder dentro del Gobierno el gesto fue toda una señal. Karina se enteró por el anuncio que hizo Agustín Romo, legislador bonaerense y uno de sus grandes enemigos en la interna, en el canal de streaming de Daniel "El Gordo Dan" Parisini. En el oficialismo cuentan que ardió de bronca con el anuncio.

No fue el único episodio que la hizo estallar de ira en estos días. Durante el martes 30 circuló en todo el círculo rojo la novedad de que el Presidente había decidido expulsar del espacio a Ramón "El Nene" Vera, armador en Moreno que viene del peronismo residual y es uno de los grandes apuntados por el bando del asesor. Cada vez que Karina ve alguna información sobre su bando dando vueltas en los medios no duda en imaginar cuál fue su origen. La respuesta no se hizo esperar: al día siguiente "Lule" Menem convocó a Vera a la Casa Rosada. El otrora candidato de Cristina Kirchner subió una foto a su cuenta personal de Instagram, donde se lo ve sonriente y entrando a Balcarce 50. Parece no ser una casualidad: a Menem también varios periodistas, cercanos a Caputo, lo habían dado por expulsado luego de la derrota electoral. Y aunque "Lule" mantuvo el perfil bajo durante unos días, siguió yendo a su despacho en la Rosada con regularidad.

De cualquier manera, todas las tribus del oficialismo dan por descontado que luego de las elecciones se vendrá un serio replanteo del Gobierno. En especial si el resultado es adverso. De mínima, Patricia Bullrich y Luis Petri abandonarán el Gabinete, además de la mudanza de Manuel Adorni a la Legislatura porteña. En la mira también están Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, con un plan económico a punto de estallar. Macri, en la reunión con Milei en la Quinta de Olivos, le pidió ampliar el oficialismo y retomar vínculo con los otrora aliados. En su viaje a Estados Unidos el libertario se llevó el mismo pedido. ¿Le dará lugar a otros espacios dentro del Gabinete luego de las votaciones? Es un escenario que empieza a dibujarse. Antes, de cualquier manera, tendrá que quedar saldada la guerra Karina-Caputo.

