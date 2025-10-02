Narcogate: el antecedente de la libertaria Lorena Villaverde con cocaína

Lorena Villaverde es diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza. Y es, también, otro punto ciego del oficialismo. Detrás de su estilo verborrágico se acumulan antecedentes de narcomenudeo en Estados Unidos. La historia arranca en 2002, con una detención en Florida por llevar 400 gramos de cocaína. Lo recordó el diputado Martín Soria en el Congreso.

Villaverde no desmintió nada. Tampoco explicó. Apenas un silencio tenso, marca registrada del mileísmo cuando algo incomoda.

Esta causa que, según los registros judiciales de Estados Unidos, cerró en 2017 dejó una huella imborrable en su vida personal y política, que incluso le trae hasta limitaciones laborales.

Villaverde es la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un lugar muy relevante teniendo en cuenta que desde allí se trabaja la legislación relacionada con, por ejemplo, Vaca Muerta. Y es tradición que el presidente de la comisión de Energía viaje a conocer cómo son otras mecas petroleras del mundo, por ejemplo Houston. En el caso de la diputada Villaverde, no puede entrar a Estados Unidos porque le habrían revocado la visa de turista producto de sus antecedentes penales. Como diría Patricia Bullrich: "El que las hace, las paga".

