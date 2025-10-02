Exclusivo: el crecimiento patrimonial de Espert tras los aportes de "Fred" Machado

En la declaración jurada que José Luis Espert presentó al asumir como diputado en 2021 aparece un dato llamativo: su sociedad Varianza SA figura como creada en julio de 2020. Sin embargo, registros oficiales muestran que había sido constituida en diciembre de 2019, justo al cierre de la campaña presidencial en la que el economista había sido candidato. La diferencia de fechas no es el único punto a revisar. Ese mismo año, Espert declaró un salto patrimonial inusual: compró una casa de 470 metros cuadrados en San Isidro, adquirió un BMW 240i 0 km coupé y sumó la herencia de un inmueble en Pergamino. Todo en paralelo a los aportes de campaña que nunca blanqueó ante la Justicia Electoral.

Según ex integrantes de su espacio, el financiamiento de la campaña 2019 tuvo un protagonista claro: Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico detenido en Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos por fraude y narcotráfico. Machado no solo habría aportado dinero en efectivo sino también logística: una Jeep Grand Cherokee blindada y un jet privado en el que Espert voló al menos 35 veces, según se desprende de un expediente judicial radicado en el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi, publicado por el diario Clarin.

Los libros contables incautados en Texas agregan un elemento central: una transferencia de 200 mil dólares a nombre de Espert, fechada el 1° de febrero de 2020 y vinculada a Aircraft Guarantee Corp, compañía señalada como pantalla de operaciones de narcotráfico. Según el diario La Nación, la operación se hizo el 22 de enero de 2020.

En números, los aportes de Machado a la campaña -dinero y bienes- habrían trepado hasta 700 mil dólares. Ninguna de esas cifras aparece en las declaraciones juradas de Espert.

