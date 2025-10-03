El enojo de los trolls del Gobierno con Victoria Villarruel por su cercanía con Mayans

“La vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Victoria Villarruel conversando con los jefes de bloque de la Cámara Alta en la Sesión Ordinaria del 2 de octubre de 2025”, destacó VVNoticias, la cuenta de X que difunde las novedades y actividades de la vicepresidenta. En el posteo se puede observar una postal de Victoria Villarruel, al lado del senador peronista Jose Mayans, conversando con legisladores en el recinto del Senado.

El tuit oficialista, que destaca las labores de la vicepresidenta y titular del Senado, hizo mención de los diálogos de la dirigente con senadores opositores ocurridos el jueves 2 de octubre. Una imagen que cayó muy mal en el gobierno nacional y en los militantes digitales de La Libertad Avanza. Ese mismo día, la Cámara Alta rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Ambas propuestas fueron sancionadas por el Congreso a fines de agosto, pero el mandatario las vetó el 10 de septiembre.

Curiosamente, el retrato más repetido en los mensajes de los trolls libertarios es el de la compañera de fórmula de Javier Milei acompañada del dirigente peronista Jose Mayans. Una constante fotográfica sugerente que los mismos tuiteros se han ocupado a dar a entender de cierta afinidad entre los dos políticos. “Ay, Villarruel”, se lamentó Traductor te Ama, el alias utilizado por Esteban Glavinich en X, uno de los usuarios mileistas más activo del panorama virtual. Otros activistas utilizaron imágenes o deepfakes más picantes de la abogada y el formoseño.

El 17 de septiembre último, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia pediátrica del Garrahan con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. Por su parte, el rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario había tenido 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones. Es decir que en ambos proyectos alcanzó la mayoría de 2 tercios necesaria para insistir con una ley vetada.

En esa oportunidad, ante el rechazo de los vetos, el presidente Javier Milei señaló: “Bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad y que constituye la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible y transformarla en crecimiento genuino”.

Ayer, en el Senado, la oposición alcanzó los dos tercios para revertir los vetos. Es decir que el Ejecutivo está obligado a promulgar las normas. Con la sesión de ese día, ya son 3 las leyes ratificadas por el Congreso tras el rechazo presidencial. En medio de la sesión contra el veto presidencial, este jueves los trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hacia el Congreso de la Nación.