Top 5 de momentos oscuros en la carrera de José Luis Espert

Fue una muy mala semana para José Luis Espert. A la primicia del diario Perfil y del diario Ar, en donde revelaron una transferencia de 200 mil dólares de Fred Machado al diputado, que fue el domingo, se le sucedió luego las publicaciones de Clarín y La Nación donde se daban cuenta de los 35 viajes que hizo en el avión de Machado en el 2019, y también el comprobante bancario de aquella transferencia. Pero no es lo único que persigue al primer candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires. También su pasado oscuro regresó como un fantasma.

Hay de todo en esta historia. Plata que desapareció de las campañas (según denunció su propia gente), un sorteo millonarios más que sospechoso, un juicio en que lo defendió el abogado de Machado y una denuncia de propio Milei por soborno.

La primera historia es de fines de 2020. Había pasado la ya campaña del 2019, con todas las denuncias del financiamiento hacia Espert. No sólo la plata de Machado llamaba la atención, sino el sponsor ¿político? del entonces jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. En un zoom el forista Carlos Maslatón venía denunciando ese apoyo. Y se metió Gonzalo Díaz Córdoba, el jefe de campaña de Espert en 2019. El relato es un sincericidio: “No teníamos ni un fondo de campaña y ese arreglo nos permitió que Espert fuera candidato. Nos habíamos quedado sin fondos”.

En 2019 Milei, Mariano Fernández y Diego Giacomini (los únicos dos amigos que alguna vez tuvo) fueron a conocer a Carlos Saúl Menem.En ese encuentro (donde apareció por primera vez en el radar del libertario Martín Menem) el Turco les dijo “ojo con Espert, a ese le están poniendo plata Duhalde e intendentes del peronismo del conurbano”. Esto es al menos lo que contaban Giacomini y Fernández post reunión (y Milei pareció avalar cuando firmó una solicitada en 2019 retirándole el apoyo a Espert por “no apoyar las ideas de la libertad").

En 2021 las cosas habían cambiado. Milei debutaba en la política de la mano de Espert, y este parece que le exigió una prueba de lealtad. Denunció a Giacomini y a Fernández por andar contando lo que decían que había pasado en la reunión con Menem. Milei salió de testigo contra sus ex amigos en el juicio. Y fue toda una sorpresa quienes se encargaron de patrocinar al ahora candidato en Buenos Aires: Diego Spagnuolo y Francisco Oneto. Esto es clave: demuestra que Oneto no fue sólo el abogado de Machado y Milei, sino también de Espert.

Para 2022 Milei y Espert se habían peleado. Según contaba Milei en privado, Espert lo había querido sobornar con 300 mil dólares -supuestamente de Larreta- para que bajara su candidatura. Muchos de su espacio también lo decían en público, como Agustín Romo y Lilia Lemoine, entre otros. También Daniel “El Gordo Dan” Parisini: “El Javo me lo confirmó PERSONALMENTE una vez que nos vimos. Que Espert había intentado bajar su candidatura por guita. Y por eso se había ido”, dijo en un tuit de fines de 2022. En una nota de octubre de aquel año con Fantino, Miei lo contó, aunque sin mencionar a Espert: “Me quisieron sobornar con 300 mil dólares. Estaban ahí arriba de la mesa”.

Fines de 2024 pasó algo más que llamativo. El 30 de septiembre vencía el plazo del concurso “Raúl Prebisch” del Banco Central. Era un premio de cuatro millones de pesos a la mejor tesis de economía. Pero el 29 de agosto, un mes antes, el BCRA cambió muy llamativamente los parámetros: pasó de aceptar tesis publicadas del 2021 en adelante a las del 2018 en adelante. ¿Quién entró ahí con su tesis por la ventana? Espert, que se llevó los cuatro millones. Hay, además, otro tema: la evidente incompatibilidad de ser diputado oficialista y presidente de la comisión de Presupuesto y quedarse una millonada de parte del Estado. De hecho, en estos días salió Jorge Carrera, un investigador del Conicet que fue uno de los creadores de aquel concurso. “Creo que fue un importante error de las autoridades cambiar la norma para permitir su participación. Es muy probable que haya sido a pedido del propio Espert. El punto principal es que Espert no debería haberse presentado. Él sabe que, siendo Diputado de la Nación, pone en un compromiso a la institución y al jurado”.

También está, por supuesto, el oscuro vínculo que une a Espert con Machado. Y que aún no logra explicar.