El tuit que borró Milei: ¿AC/DC lo invitó a participar de su show?

Después de una jornada en el que Javier Milei recibió las credenciales del flamante embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, decidió abocarse a las redes sociales, como ya es habitual en el mandatario. En ese ínterin, el presidente visualizó un tuit del usuario Gorras del Cielo que mostraba una supuesta nota del diario Clarín que anunciaba que AC/DC lo había invitado a cantar en su show en River, previsto para marzo de 2026.

“Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck”, decía el posteo, acompañado por una captura prolijamente editada que parecía auténtica. En cuestión de segundos, el Presidente mordió el anzuelo y compartió la publicación, y la celebró con un característico “VAAAAAAMOOOOO”. El Jefe de Estado estuvo convencido de que el reconocimiento del legendario grupo australiano de hard rock reparó en sus virtudes musicales y vocales.

Por supuesto, todo se trataba de una fake news muy bien elaborada. La captura no pertenecía al "Gran diario argentino" y jamás existió invitación alguna de AC/DC para semejante concierto. El entusiasmo presidencial, que había crecido al ritmo de los retuits, se desinfló rapidamente. Aunque la relación de Milei con la cultura rock trasciende la anécdota y roza el culto personal, lo cierto que este curioso episodio recordó ciertos descalabros en X que el libertario fue protagonista, el más controversial, por lejos, el del caso de la criptomoneda $LIBRA.

El último recital de Javier Milei en el Movistar Arena, realizado en septiembre, había sido una mezcla entre acto político, espectáculo de rock y misa libertaria. Con una puesta de luces digna de estadio, el mandatario subió al escenario acompañado por su agrupación musical, “La Banda Presidencial”, integrado por varios legisladores de LLA, interpretando versiones de clásicos de rock nacional. Esa noche, el concierto abrió con "Panic Show" de La Renga y cerró con "We’re Not Gonna Take It", de Twisted Sister, coreada por miles de seguidores que agitaban banderas violetas y billetes de utilería.

La prensa internacional calificó el show como “una fusión inédita de mitin político y recital de heavy metal”, y la organización estimó que participaron más de 10.000 personas, con entradas agotadas semanas antes. Por eso, Milei debió estimar que el supuesto reconocimiento de AC/DC sonó verosímil y se imaginó subiendo al escenario de River para interpretar "Thunderstruck", el mismo tema con el que suele musicalizar sus actos de campaña. Al descubrir el engaño,Milei borró su posteo sin comentarios.