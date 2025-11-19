Cómo sigue la guerra entre Esmeralda Mitre y los Saguier

La guerra de Esmeralda Mitre con los Saguier no tiene retorno. La hija del ex director de La Nación tiene entre ceja y ceja al misterioso marqués Federico Spínola, de nacionalidad suiza y residente en Mónaco, que se quedó con el 21 por ciento del paquete accionario del grupo comprándole su parte en vida a Bartolomé.

Según Esmeralda y sus abogados, que llevaron el caso a la Justicia, esa operación fue irregular y su padre en realidad habría sido estafado. La actriz cree que Spínola es un testaferro y que detrás de él se ocultan sus enemigos en el diario, los Saguier, primos de los Mitre.

"Mi hermano, Bartolomé, es testigo arrepentido de la venta, la supuesta venta que no existió", dice Esmeralda. "Él contó que falsificó la firma de mi padre. O sea, firmó en su lugar. Por eso decimos que es inexistente tal transacción, tal venta. Spínola, que nadie sabe quién es, se está quedando con esas acciones nuestras".

Esmeralda se contactó con el marqués en 2022 para avisarle que lo llevaría ante la Justicia. Spínola le respondió: "Vos me estás haciendo mucho lío en Argentina. ¡Yo compré bien, yo puse la plata!"