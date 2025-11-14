Johnny Depp: "Milei es una versión argentina de Donald Trump"

Hace cuatro días, Johnny Depp llegó a la Argentina en un vuelo privado procedente de Los Ángeles, escoltado por un fuerte operativo de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza, fue recibido por su amigo el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. Su llegada no pasó inadvertida para los fanáticos que lo aguardaban con carteles, regalos y guitarras. El actor, manteniendo su outfit característico –siempre con su pañuelo, sombrero y lentes oscuros– no tardó en manifestar su gratitud hacia la multitud.

Instalado en la casa de la ex pareja de Susana Gimenez en San Isidro, Depp prefirió una velada íntima antes de comenzar su intensa agenda promocional. Fuentes cercanas informaron que esa misma noche cenó empanadas en un jardín iluminado a la luz de velas, en compañía de su anfitrión y amigos cercanos. La amistad entre el artista y Rodriguez data de hace años, en su último encuentro el interprete grabó unas canciones en el estudio de grabación que dispone el empresario en su residencia.

Al día siguiente, participó de una entrevista exclusiva con Verónica Lozano en el programa "Cortá por Lozano" (Telefe). Allí habló de su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse", que dirige, y se mostró profundamente conmovido por la ovación que recibió del público. “Uno se siente bendecido… la gente me ha mantenido vivo”, afirmó con emoción. Al abandonar el estudio, firmó autógrafos, se tomó selfies, saludó a sus admiradores. Por la noche, bajo lluvia, se celebró la avant-première de su película en el Cinemark Palermo, con alfombra roja y presencia de figuras locales. Depp bromeó desde el escenario: “Gracias por venir, pero no les voy a devolver la plata de la entrada”.

En el día de ayer, en La Plata, Depp vivió uno de los momentos más simbólicos de su visita: el intendente Julio Alak lo declaró “visitante ilustre” durante una ceremonia en el Palacio Municipal, donde recibió la llave de la ciudad. Rodeado por fanáticos en la Plaza Moreno, el actor se asomó al balcón y dijo: “Gracias a todo su amor y su bondad (…) este momento va a quedarse conmigo por siempre”. Más tarde, brindó una masterclass en el Teatro Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio, protagonizando una entrevista pública donde reveló cómo Al Pacino lo impulsó a dirigir la película: “No se le puede decir que no a Al Pacino”.

En una charla con Infobae, confesó sentirse fuertemente conectado con el país: “Argentina tiene una cultura sorprendente. París no fue nada comparada con Buenos Aires”, afirmó. Destacó la energía especial de la ciudad, la dulzura y el afecto de su gente, y su fascinación por el trabajo artesanal que perdura en el país. En otra entrevista, el protagonista de Piratas del Caribe reveló las tres cosas que más le impactaron de la Argentina: los tomates, que consideró entre los mejores que probó fuera de Italia y la carne argentina, “otra cosa que hay que probar sí o sí”.

Un aspecto curioso fue la declaración que Depp realizo sobre Javier Milei comparándolo con Donald Trump. "Milei es una versión argentina de Donald Trump", expresó el artista. Teniendo en cuenta la antipatía que que el actor tiene del mandatario estadounidense, la declaración está muy lejos de ser un halago. Durante el Festival de Glastonbury en 2017, haciendo referencia al asesinato del expresidente republicano Abraham Lincoln, Depp criticó a Trump con un irónico comentario: “¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?".