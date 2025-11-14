La burla en la TV de Estados Unidos sobre el bailecito de Milei

La televisión estadounidense volvió a posar su mirada sarcástica sobre la figura presidencial argentina. En este caso, el conductor Jon Stewart del ciclo The Daily Show bromeó sobre el baile que Javier Milei ofreció en el encuentro que mantuvo en Miami con la dirigencia republicana. Al borde de lo grosero, el comediante se refirió al préstamo que el Tesoro norteamericano otorgó a Argentina y comparó con la situación económica que los ciudadanos de Estados Unidos están viviendo en el día a día.

“Esta semana, mientras la administración Trump estaba en la Corte Suprema pidiendo que se les permitiera retener los cupones de comida de los estadounidenses hambrientos sin entregar, Trump estaba en Mar-a-Lago con un buffet libre de camarones y natación sincronizada, mientras el presidente de Argentina bailaba toda la noche asegurando los 20 mil millones de dólares que recientemente le dimos a su país", comenzó el conductor televisivo mientras se compartió un editado de imágenes sobre el tema.

Seguido al informe, en el preciso momento en que se lo ve al mandatario argentino moviéndose desde un atril, Stewart hizo uso de un remate que estuvo muy cercano al insulto. “Y tengo que decir: por 20 mil millones de dólares, uno pensaría que bailaría mejor que un duende pajeando elefantes… Por cierto, disculpas a los elefantes”, cerró el presentador haciendo movimientos masturbatorios con las dos manos, similar a la utilizada por Milei en el escenario de la CPAC. Por supuesto, el publico que concurrió al estudio televisivo estalló en risas.

En las redes sociales locales, la reacción no tardó en llegar. Varios usuarios denunciaron que fue una falta de respeto hacia la investidura nacional y muchos otros adhirieron a las observaciones del conductor norteamericano. Lo cierto es que este no es la primera vez que la televisión estadounidense bromea, con cierta maldad, sobre el presidente argentino, haciendo foco en el préstamo que la Secretaria del Tesoro se comprometió en otorgar al país.

Hace unas semanas, en Saturday Night Live, dentro del sketch humorístico de “Weekend Update”, el humorista Colin Jost se burló del parecido entre el mandatario argentino y el extravagante Austin Powers. Javier Milei con su anteojo puesto fue retratado junto con el espía británico, interpretado por el comediante Mike Myers en su saga cinematográfica.“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: 'if you make me horny, baby'”, lanzó el cómico.

Buena parte de la prensa estadounidense observa como la figura del presidente argentino combina rasgos ideológicos de la extrema derecha con una dependencia política a los lineamientos del gobierno republicano. "Trump anunció que enviará US$40.000 millones para Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina”, lanzó Jost, comparando a los dirigentes del trumpismo con los jerarcas nazis que huyeron hacia Sudamérica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si tomamos en cuenta el contexto político y económico entre los dos países podemos asegurar que las bromas en la pantalla chica norteamericana continuaran.