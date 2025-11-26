El Palacio Libertad revive el universo onírico de Federico Fellini

El Palacio Libertad reabre sus puertas al asombro cinematográfico y musical. El ciclo Esenciales presentará “Fellinesca”, un homenaje artístico y poético al gran maestro del cine italiano Federico Fellini. Concebido por Valeria Ambrosio, el show propone un paseo onírico por el mundo de las imágenes, las sensaciones, los sueños de Fellini, pero construido a través de la música. Canciones de películas icónicas como “La Strada” (1954), “8½” (1963), “Amarcord” (1973), “Casanova” (1976), “La ciudad de las mujeres” (1980) e “Intervista” (1987) viajarán del celuloide a la sala de conciertos, reinventadas por músicos e intérpretes que imprimen su sello propio.

Con dirección musical y arreglos de Juan Serruya, un ensamble orquestal y siete voces de la escena del musical como Patricia Browne, Andrea Cantoni, María Susana Ceva, Georgina Frére, Iara Lublinsky, Coni Marino y Juliana Ruiz, se dará vida a esa memoria sensorial. El grupo incluirá batería, piano, acordeón, trompeta, tuba, cuerdas y mandolina, un abanico instrumental que promete recrear la cinefilia en clave musical. La puesta en escena estará a cargo de Leo Gaetani y la iluminación, de Juan García Dorato. El espectáculo podrá vivirse en vivo el sábado 6 de diciembre a las 20, y el domingo 7 a las 19. La función del sábado será transmitida por radio online. La entrada es gratuita, aunque requiere retiro anticipado (máximo dos por persona).

Así, más que un tributo, “Fellinesca” se propone como una relectura sensorial de Fellini, un puente entre generaciones, no sólo evocando sus películas, sino transformándolas con música. Es una invitación a sumergirse en la atmósfera de sus filmes, pero a través del oído.

Fellini no fue solo un cineasta, sino un arquitecto de sueños. Nacido el 20 de enero de 1920 en Rímini, se convirtió en una leyenda del cine mundial con su estilo inconfundible, marcado por la mezcla de realismo y fantasía, lo grotesco y lo poético. Sus películas, “La Strada”, “Amarcord”, “La dolce vita”, “8½” y “Y la nave va”, entre muchas otras, hicieron del cine un territorio de la memoria, los deseos, las obsesiones y los fantasmas. Su obra no sólo retrató la Italia de su tiempo, reinventó la manera de contar historias. A través de personajes inolvidables, exhaló la melancolía, la ironía, la ternura y la extravagancia que atraviesan el alma humana.

En ese mismo espíritu de rescate cultural, el Palacio Libertad, en articulación con el Instituto Italiano de Cultura, organizó también en noviembre un ciclo de cine italiano que incluye títulos clave de Fellini y otros maestros como Visconti y Pasolini. Dentro de esa programación, se volverá a proyectar “Los inútiles” (“I vitelloni”, 1953), considerado uno de los filmes fundacionales de Fellini.

“Los inútiles” narra la historia de cinco jóvenes holgazanes de un pueblo costero, que pasan sus días entre cafés y plazas mientras duerme la ilusión de crecer. Pero la película se vuelve un retrato íntimo de la juventud, las esperanzas frustradas, las decisiones que definen un destino. Con su tono melancólico, su humor subterráneo y su mirada crítica sobre la vida provinciana, se convirtió en un símbolo de transición: de la adolescencia a la adultez, del conformismo a la elección. Fue premiada con el León de Plata en el Festival de Venecia de 1953 y marcó el despegue de Fellini como gran autor.

La proyección se realizará en la explanada del Palacio Libertad el sábado 29 de noviembre a las 20, en una función al aire libre, gratuita y sin necesidad de reserva, ideal como antesala de “Fellinesca”.