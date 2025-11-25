"La última guarida de Hitler", la crónica definitiva

Escritor e investigador especializado en la Segunda Guerra Mundial, Mutti combina en el libro “La última guarida de Hitler”, su rigor de historiador con una narrativa de alto pulso que busca esclarecer los últimos días del nazismo y el destino real de su líder. Desde hace años, su nombre se asocia a una línea de trabajo meticulosa y sin concesiones, la de quien examina archivos, testimonios y rutas de fuga que vinculan a la posguerra europea con la historia argentina.

Nacido en Buenos Aires en 1978 y autor de títulos como “Nazis en las sombras” y “Nazis argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial”, Mutti ha construido una obra sólida que dialoga entre el ensayo y la crónica histórica. En esta conversación exclusiva con NOTICIAS, detalla las claves de su nuevo libro, el desafío de estudiar al nazismo sin sensacionalismo y la persistencia de los mitos que aún rondan la figura de Hitler.



-¿Cómo nació “La última guarida de Hitler”?

-Este libro empezó hace más de 15 años y fue cambiando muchísimo. Surgió de leer sobre Hitler y encontrar versiones espectaculares, pero sin pruebas. Siempre pensé en un lector exigente, que quiere fuentes confiables. La famosa frase dice que ‘afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias’, y muchas teorías conspirativas son castillos de naipes. Entonces, decidí escribir el libro que a mí me hubiese gustado leer: sólido, documental y con testimonios verificables.



La narrativa que propone Mutti se concentra en el tramo final del régimen nazi, el hundimiento militar alemán tras Stalingrado, el desembarco aliado en Normandía, el avance soviético hacia Berlín, la entrada en el bunker de la Cancillería del Reich y el testamento ideológico del Führer. En ese contexto, la “última guarida” no es solo un espacio físico, el búnker; sino un símbolo del derrumbe del totalitarismo. El ordinal final de un capítulo que comenzó en la crisis de la Alemania de posguerra, en el ascenso del nazismo y en el uso del Estado como maquinaria de represión y exterminio.



-El libro tiene un recorte muy claro. ¿Cómo definió qué quedaba adentro y qué no?

-El primer manuscrito era gigante, más de 500 páginas y casi un millón de caracteres. Había partes profundas que aportaban, pero que entorpecían el ritmo. Cuando lo retomé años después, comprendí que debía ser un libro divulgativo, accesible para cualquier lector, no una tesis para especialistas. El objetivo fue no perder rigor histórico, pero tampoco aburrir. Así que fui directo a lo esencial del final de Hitler, una historia potente que no necesita digresiones eternas.”

-Por la investigación tan precisa, da la sensación de que estuvo dentro del búnker en Berlín. ¿Cómo trabajó ese proceso?

-Fue cuestión de dedicar años a estudiar todas las fuentes existentes. Los testimonios de quienes cayeron en manos de los aliados occidentales apenas terminada la guerra, los que fueron liberados por los soviéticos recién después de la muerte de Stalin, y los aportes de grandes biógrafos e historiadores del nazismo. Es información disponible, pero nadie la reunió para, además, rebatir con argumentos firmes las teorías conspirativas. Yo quise demostrar por qué la historia oficial es, en este caso, la verdadera.

El nazismo no sólo fue un fenómeno alemán, ya que contó con ramificaciones que alcanzaron a Latinoamérica en la posguerra. Argentina, con su peronismo en auge, ganó notoriedad como destino de redes de fuga de jerarcas nazis. La idea que Hitler, o al menos parte de la élite nazi, pudo huir a sitios como la Patagonia o la Antártida alimenta leyendas populares que Mutti se propone confrontar con archivos y rutas.



-Algunas teorías indican que Hitler escapó a la Argentina.

-No me enoja ni me sorprende escuchar esas teorías. Las conspiraciones siempre existieron y venden mucho. El problema es que los historiadores serios nunca las enfrentan, dicen que sería ‘rebajarse’. Pero la gente común no tiene por qué ser especialista y merece una explicación clara. A todos nos gusta el misterio y más en el final del nazismo, que ya de por sí es espectacular. Si contás bien la realidad, no hace falta adornarla con ciencia ficción.



-¿Qué le provoca meterse tan profundo en la figura de un líder como Hitler?

-Es imposible abordar a Hitler sin cargar con todo el horror del nazismo. No es cuestión de empatizar, sino de intentar comprender por qué se convirtió en líder de masas y cómo instaló un sistema que funcionó como una corte absolutista y fanática. La estructura del nazismo es tan fascinante como siniestra: culto al líder, Estado gigante, corrupción interna. Lo que me genera es impresión e intriga intelectual. ¿Cómo pudo un movimiento de fanatismo colectivo dominar a toda una sociedad civilizada?



-¿Nunca lo afectó emocionalmente adentrarse en la mente de un hombre como Adolf Hitler?

-Siempre me mantuve equilibrado porque no vivo encerrado en ese tema. Es solo una parte de mi trabajo. Dentro de mi especialidad que son la Segunda Guerra Mundial y el período de entreguerras, investigo historias muy diversas. Por ejemplo, mi libro anterior trata sobre argentinos que combatieron para el Tercer Reich. Cambiar de enfoque me permite no quedarme atrapado en la figura de Hitler, que si te consumiera exclusivamente, sí podría volverte ermitaño.



-Su blogspot U-Boat Argentina es muy seguido. ¿Qué se puede encontrar en ese espacio?

-Es mi blog personal, donde escribo sin límites editoriales sobre lo que me apasiona. Historias desconocidas de las guerras mundiales, el nazismo en Argentina, objetos recuperados, investigaciones en curso. Algunas notas tuvieron repercusión internacional, como un cuadro robado por un nazi que apareció en Argentina. Y otras son pequeñas curiosidades. Lo importante es que es un espacio vivo, donde siempre hay algo para descubrir.

