Mirta Lobato y María Bjerg en el Ciclo de Diálogos de Noticias y Edhasa

En la última charla del año, del Ciclo de Diálogos de Noticias y Edhasa, esta vez es el turno de dos importantes historiadoras: Mirta Lobato y María Bjerg. Ellas conversarán sobre “Vidas en movimiento: Inmigración y política en la Argentina”. Fernando Fagnani, editor de Edhasa, será el moderador del diálogo.

La cita es el miércoles 12 noviembre en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568, a las 18, con entrada libre y gratuita.

Mirta Lobato es profesora en la Universidad de Buenos Aires, autora de los libros “La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970)”, “Historia de las trabajadoras en la Argentina, 1869-1960”, “La prensa obrera” y editora de “Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina del siglo XX”.

María Bjerg es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios postdoctorales en las universidades de Chicago y California, Berkeley. Es Investigadora del CONICET y profesora titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Su último libro es Historias de la inmigración en la Argentina” (Edhasa).