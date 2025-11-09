Monday 10 de November, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

CULTURA | Ayer 21:07

Mirta Lobato y María Bjerg en el Ciclo de Diálogos de Noticias y Edhasa

Las historiadores conversarán sobre inmigración y política en la Argentina en la Librería del Fondo. La entrada es libre y gratuita.

Mirta Lobato y María Byerg. | Foto:Edhasa
Mirta Lobato y María Byerg. | Foto:Edhasa

En la última charla del año, del Ciclo de Diálogos de Noticias y Edhasa, esta vez es el turno de dos importantes historiadoras: Mirta Lobato y María Bjerg. Ellas conversarán sobre “Vidas en movimiento: Inmigración y política en la Argentina”. Fernando Fagnani, editor de Edhasa, será el moderador del diálogo.

La cita es el miércoles 12 noviembre en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568, a las 18, con entrada libre y gratuita.

Mirta Lobato

Mirta Lobato es profesora en la Universidad de Buenos Aires, autora de los libros “La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970)”, “Historia de las trabajadoras en la Argentina, 1869-1960”, “La prensa obrera” y editora de “Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina del siglo XX”.

María Bjerg

María Bjerg es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios postdoctorales en las universidades de Chicago y California, Berkeley. Es Investigadora del CONICET y profesora titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Su último libro es Historias de la inmigración en la Argentina” (Edhasa).

 

 

 

 

También te puede interesar

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Cultura"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil