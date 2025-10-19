19 de octubre: Artistas notables en una campaña contra el cáncer de mama

Algunas de las artistas visuales más importantes de la Argentina protagonizaron este año la campaña de la Fundación Rossi, “Manos de mujer”, comprometida con la lucha contra el cáncer de mama. El 19 de octubre es el día internacional consagrado a la prevención de este tipo de cáncer que, detectado precozmente, tiene un 95 por ciento de chances de curación.

“La belleza de cuidarnos” es el título de la campaña de este año y la protagonizan mujeres que dedicaron su vida a la creación. Cada una de ellas trabajó con un fotógrafo muy reconocido, con dos consignas: la utilización del rosa, color emblema de la lucha contra el cáncer de mama y la producción de una imagen a partir de la idea del arte como fuerza de expresión y libertad. Porque esta campaña se propone no solo alertar a las mujeres para evitar la enfermedad, sino también ser un apoyo para aquellas que la atraviesan.

“Las manos de estas mujeres representan las manos de todas las mujeres, buscando movilizar la conciencia y formando la idea de que cada una es única e irrepetible, que se puede diferenciar de otras por su actividad, o por sus características personales, pero que ante la posibilidad de contraer cáncer de mama, es igual a todas”, explica Agustina Rossi , directora de la Fundacion Rossi y de la campaña “La belleza de cuidarnos”.

“Cada año buscamos una nueva manera de hablar del cuidado. En esta edición, elegimos el arte como lenguaje, porque no hay gesto más bello ni más poderoso que el de cuidarse. Esta campaña es una invitación a detenernos, a mirarnos y a entender que cuidarse también es una forma de amar. Porque en cada obra, en cada retrato, late la belleza de estar vivos”, dice María Claudia Pedrayes, productora de la campaña.

Los participantes

Con uno de sus trabajos como telón de fondo, la artista Adriana Bustos fue fotografiada por el uruguayo Bruno Nogueira. Amalia Amoedo y Federico de Bartolo eligieron la intimidad del taller y el instante preciso de la creación para producir su imagen. Silvina Benguria posó junto uno de sus cuadros en la foto de Alejandro Palacios. Delia Cancela aludió a la sensualidad femenina con una obra creada sobre su cuerpo y fotografiada por Tadeo Jones. Nicola Costantino jugó con el rosa en un ramo de flores y un tarro de pintura con el fondo de una de sus esculturas inspirada en “El jardín de las delicias” de El Bosco. La imagen fue captada por Alejandro Calderone Caviglia.

Febe Defelipe bañó sus manos en el color de la consigna, creando un fuerte contraste con su indumentaria, en el retrato de Matías Salgado. Karina El Azem repitió su imagen sobre un paisaje de verde y agua en el trabajo fotográfico de Marcelo Cepeda. Jacinta Grondona se envolvió en telas blancas y rosadas en el retrato de Ioanna Menéndez. Un pincel embebido en rosa acompañó la toma de Graciela “Gachi” Jaspers realizada por Lucía Bonells.

Manos rosadas sobre fondo negro marcaron la silueta de Matilde Marín en la foto de Claudio Larrea. Una figura clásica de la obra de Liliana Porter en la mano de la artista fue su aporte siempre alegre en la imagen tomada por Jarret Christian. El mismo fotógrafo retrató a Ana Tiscornia trazando una línea rosada en uno de sus cuadros. Jessica Trosman con una aureola alrededor de uno de sus ojos posó junto a su obra en la foto de Matín Pisotti. Paola Vega se escondió entre sus pinturas fotografiada por Martín Traynor. Vestida en el tono de la consigna, Paula Cahen D'Anvers posó para la cámara de Christian Beliera.

Una comunidad de grandes artistas poniéndole el cuerpo a la protección de las mujeres.




