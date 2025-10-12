Marcos Novaro en el Ciclo de Diálogos de Noticias y Edhasa

Desde el mes de agosto, Noticias y el sello Edhasa iniciaron un ciclo de diálogos que tuvieron como eje central la reflexión histórica sobre los últimos 40 años en la Argentina. Los encuentros tuvieron lugar en la Librería del Fondo y allí se reunieron a charlar Pablo Gerchunoff con Roy Hora y, en septiembre, Natalio Botana con José Emilio Burucúa.

Esta vez es el turno de Marcos Novaro que dialogará con Fernando Fagnani, editor de Edhasa. La charla girará alrededor del gobierno de Milei, tema del último libro de Novaro: “Lo bueno, lo malo y lo feo. Dos años con Milei” (Edhasa).

“¿Cómo sustraerse a su influjo polarizador? ¿Cómo negarse a sometérsele o repudiarlo?”, se pregunta Novaro en el prólogo del libro. Y el cuestionamiento crucial que da título al último capítulo del texto: “¿Hay forma de salir bien parados del experimento mileísta?”.

La cita es el 15 de octubre en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568, en el barrio de Palermo). La entrada es libre y gratuita.