100 escritores participarán de una nueva edición del festival FILBA

Cita ineludible de la agenda literaria anual, el Festival Internacional de Literatura (FILBA) realiza esta semana su edición número 17, del 25 al 28 de septiembre. Con base en Malba, este año las actividades se desplegarán en sedes diversas: Arthaus, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Paco Urondo y librerías de toda la ciudad.

Quince escritores extranjeros invitados y más 80 autores nacionales participarán de los talleres, charlas, paneles y lecturas que propone el festival.

El tema del año es “Alter”. “Este festival propone un viaje por lo insondable que hay en uno, por 'lo otro' que se manifiesta en el mundo conocido y, también, por el vértigo que nos revela que esos –ángeles o demonios- que aparecen de manera sorpresiva en nuestro interior, somos y no somos nosotros. Pero sobre todo es un recorrido imaginado para que los lectores digan si la vida es o no es literatura, y si ellos son ellos o son otros”, explica el texto de presentación de esta edición consagrada a los otros, en el más amplio sentido de la palabra.

La lista de los escritores invitados incluye a Rosa Berbel (España), Jon Bilbao (España), Juan Cárdenas (Colombia), Amaury Colmenares (México), Gabriela Escobar (Uruguay), Stenio Gardel (Brasil), Pol Guasch (España), Ana Paula Maia (Brasil), Lina Meruane (Chile), Aki Ollikainen (Finlandia), Mónica Ojeda (Ecuador), Sheena Patel (Gran Bretaña), Lorena Salazar Masso (Colombia) y Gabrielle Boulianne Tremblay (Canadá). Todos tienen ediciones en español de sus libros, que pueden conseguirse fácilmente en Buenos Aires, tal como se propone cada año el festival.

Entre los participantes nacionales se encuentran Gabriela Cabezón Cámara, Carmen Cáceres, Juan Carrá, Julia Coria, Julieta Correa, Santiago Craig, María Sonia Cristoff, Nacho Damiano, Esther Díaz, Federico Falco, Mario Flores, Silvina Friera, Iosi Havilio, Luciano Lamberti, Agustina Larrea, Natalia Laube, Catalina Lascano, Natalia Leiderman, Adriana Lestido, Josefina Licitra, Natalia Litvinova, Santiago Llach, Romina Paula, Hinde Pomeraniec, Adriana Riva, Ivana Romero, Juan Solá, Ricardo Strafacce, Tamara Tenenbaum, Mariana Travacio y Ana Wajszczuk.

La entrada en todas las actividades es libre y gratuita. Sólo requieren inscripción los talleres que este año estarán a cargo de: Juan Cárdenas, Andrés di Tella, Julia Coria, Lina Meruane y Carmen Cáceres, entre otros.

Otras actividades son, por ejemplo, un recorrido por la muestra de Liliana Porter en Malba, funciones de cine en asociación con Mubi, una lectura de poesía nocturna en la Casa del Árbol, “Cata de libros” -una ronda de recomendaciones en distintas librerías de la ciudad a cargo de escritores- y canjes de libros para intercambiar títulos.

Las palabras inaugurales estarán a cargo del poeta Mario Ortiz presentado por Andi Nachon.

Para más detalles, horarios y un plan detallado día por día conviene consultar la página web de Filba.




