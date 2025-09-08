Natalio Botana y José Emilio Burucúa en el Ciclo de Diálogos de Noticias y Edhasa

A partir de agosto, NOTICIAS y el sello Edhasa convocaron a un grupo de historiadores para reflexionar sobre la relación entre el pasado y el presente en nuestra historia política y social.

La primera charla tuvo como protagonistas a Pablo Gerchunoff y Roy Hora.

El 10 de septiembre le tocará el turno a Natalio Botana y José Emilio Burucúa, moderados por el editor del sello Edhasa, Fernando Fagnani. El encuentro tendrá lugar en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568) a las 18 hs. La entrada es libre y gratuita.

Natalio Botana nació en Buenos Aires en 1937. Es Profesor Emérito en la Universidad Torcuato Di Tella, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Lovaina y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Cuyo. Es presidente de la Academia Nacional de la Historia y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es autor de libros fundamentales de la tradición historiográfica argentina: “El orden conservador”, “La tradición republicana”, “Repúblicas y monarquías”, “La libertad, el poder y la historia. Conversaciones con Fernando Rocchi”, “La experiencia democrática. Cuarenta años de luces y sombras. Argentina 1983-2023” y “La tormenta reaccionaria”, todos publicados por Edhasa.

José Emilio Burucúa nació en Buenos Aires en 1946). Es historiador del arte, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario e investigador, autor de libros como “Civilización. Historia de un concepto”(FCE), “Enciclopedia B-S” (Periférica) y, junto a N. Kwiatkowski, “Cómo sucedieron estas cosas. Representar masacres y genocidios” (Katz). Fue titular de cátedras en la UBA y en la UNGSM, director de Estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y Winter Scholar en el Getty Research Institute (EE.UU.). Es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y por su trabajo en el campo de las Humanidades fue múltiple Premio Konex de Platino (2004, 2014 y 2016). En 2016 también fue distinguido con el Konex de Brillante por su trayectoria.



