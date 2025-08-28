Philippe Sands y la historia de impunidad de Augusto Pinochet

“Nada ha engendrado mayores problemas que la libertad que se concede a los malvados para delinquir con total impunidad”. La cita pertenece a Jean Bodin, escritor francés del siglo XVI y abre el último libro de Philippe Sands, uno de los mejores autores de no ficción de las últimas décadas. “Calle Londres 38”, tal el título del volumen, es un verdadero thriller político y legal alrededor de dos casos fallidos de extradición: el de Augusto Pinochet, presidente de Chile entre 1973 y 1990 y el de Walter Rauff, el nazi que inventó las cámaras de gas móviles, instaladas en camiones, preludio de las que existieron en campos de detención como Auschwitz.

El destino de estos dos hombres estuvo unido por un territorio, el de Chile, en el que Rauff vivió hasta su muerte y al que llegó huyendo de la justicia aliada. Se sospecha, además, a partir del testimonio de algunas víctimas, que el alemán participó de alguna forma en las diversas y macabras sesiones de tortura y muerte con que la dictadura chilena disciplinó a sus adversarios. Otro alemán, Paul Schäfer, al mando de la famosa Colonia Dignidad, forma parte también de ese entramado que sumó horror a la labor de los colaboradores de Pinochet.

En el caso del dictador chileno, el libro se centra en el largo proceso que intentó su extradición a España, durante su estadía en Londres, a partir del pedido del juez Baltasar Garzón, en octubre de 1998. Las víctimas de Pinochet recurrieron a la justicia española para lograr quebrar la impunidad del ex presidente, que tenía inmunidad en Chile, gracias a su nombramiento de senador vitalicio. El proceso fue muy largo y sumió en la confusión a los tribunales ingleses porque no había antecedentes de una situación de esta naturaleza, que involucrara a una figura política tan importante. El trabajo de Sands apunta, por primera vez, a un acuerdo entre el gobierno de Chile y el de Inglaterra para devolver a su país de origen a Pinochet, con la promesa de juzgarlo por fin en su patria.

La larga investigación contenida en “Calle Londres 38” (el libro tiene casi 600 páginas) es un detallado itinerario de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura chilena y sus maniobras para eludir cualquier tipo de reparación. En el caso de Rauff, relata su vida en Chile como gerente de una envasadora de pescado, en poblaciones del extremo sur (Punta Arenas y Porvenir) y su posible alianza con los servicios de inteligencia locales. Una exploración que al escritor le demandó una década e implicó recolectar el testimonios de testigos, víctimas, ex jueces y abogados intervinientes, tanto en Chile como en Inglaterra y España.

Otros trabajos

Philippe Sands, nacido en Londres en 1960, no solo es un escritor y articulista destacado (sus notas pueden leerse en medios tan importantes como The Guardian) además, es un abogado especializado en derecho internacional, que ha participado en importantes juicios frente a las principales cortes del mundo. Ha estado involucrado como asesor o litigante en procesos en Chile y Argentina y formó parte de uno de los equipos que participó en el pedido de extradición de Pinochet. Su esposa es chilena y a ella le dedica “Calle Londres 38” cuyo título alude a un centro de detención de la DINA (Dirección de Inteligencia en tiempos de Pinochet) donde se detenía y torturaba a miembros del gobierno de Salvador Allende y militantes opuestos a la dictadura.

Su libro más conocido es “Calle Este-Oeste”, donde investiga su pasado familiar ligado a la ciudad de Lviv (hoy famosa por la guerra de Ucrania), cuna intelectual de dos juristas esenciales en la historia de los derechos humanos: Hersch Lauterpacht, quien introdujo el concepto de “crímenes de lesa humanidad” en la jurisprudencia y Raphael Lempkin, quien propuso la noción de “genocidio” como la intención deliberada de exterminar a una nación o grupo étnico. Estos términos se utilizaron por primera vez en Núremberg, una instancia fundacional en el derecho internacional y un primer paso fundamental en la defensa sin fronteras de los derechos humanos.

Como desprendimiento de este texto, el siguiente libro de Sands fue “Ruta de escape” que detalla la huida de un jerarca nazi que ya aparecía en “Calle Este-Oeste”, Otto Wächter. En él descubre la trama de ocultamiento y complicidad, por parte de la iglesia y los políticos italianos, con los funcionarios del Tercer Reich que pretendían eludir la justicia.

La ruta de escape nazi es también un capítulo fundamental de “Calle Londres 38” (Rauff aconseja de Wächter refugiarse en Latinoamérica) y muestra las coincidencias ideológicas que las dictaduras de esta parte del mundo tuvieron con las doctrinas fascistas.

Desde Inglaterra, Sands dio a NOTICIAS detalles sobre su investigación y comparó a la justicia de Argentina con la de Chile.

Noticias: ¿Cuánto tiempo dedicó a la investigación del libro? ¿Cómo compagina un trabajo tan arduo con su actividad profesional como abogado?

Philippe Sands: Hice la primera entrevista para el libro en 2015 cuando entrevisté a Baltasar Garzón; pero la idea se remonta a 1998, cuando el general Pinochet fue arrestado en Londres. Podría decirse que mi proceso fue un poco demorado. Todo el proyecto requirió miles de horas, decenas de viajes, más de cien entrevistas, algunas repetidas, y al menos cuarenta borradores del manuscrito. No muy eficiente. Y en el medio, la vida familiar, los amigos, los casos que llevo y la docencia. ¿Cómo se hace? Todo está conectado, me parece.

Noticias: Muchas de las personas que entrevistó en el libro revelan grandes secretos. Desde el acuerdo entre los gobiernos de Chile y Reino Unido para evitar la extradición a España de Pinochet, hasta detalles sobre operaciones criminales de los servicios de inteligencia de la dictadura. ¿Reconoce en usted una habilidad especial para hacer hablar a la gente?

Sands: Probablemente he tenido una formación afortunada. De niño, con mi hermano, pasábamos horas escuchando a nuestros abuelos, buscando pistas sobre lo que ocurrió en las décadas de 1930 y 1940. A los veintipico me analicé, esto me ayudó a aprender a escuchar. A los treinta y tantos me involucré en casos que exigían hablar con posibles testigos y hasta interrogarlos en un juicio. Y a los cuarenta ya estaba casado y tenía hijos, una situación que requiere cuidado al hablar y escuchar. El tema central de todo esto es la confianza. Las personas son más abiertas si confían en vos y creen que las vas a tratar con justicia, que es lo que intento hacer. Habrás notado que en mis libros realmente no critico a nadie. Les permito decir lo que dicen, lo registro y escribo, a menudo sin comentarios, dejando que el lector forme su propia opinión.

Noticias: Podríamos trazar una línea entre “Calle Este-Oeste”, “Ruta de Escape” y “Calle Londres 38”. ¿Tendrá su próximo libro alguna conexión con los anteriores?

Sands: Indudablemente hay una conexión. La idea de “Calle Londres 38” se basaba en la posibilidad de una conexión directa entre las historias: si el general Pinochet y Walter Rauff estaban conectados de alguna manera, entonces habría una línea directa de Hans Frank a Otto Wächter (N.R: ambos jerarcas nazis, que gobernaron zonas invadidas por el ejército alemán), luego de Wächter a Rauff, luego de Rauff a Pinochet y de Pinochet a mí. De esta manera, se podría conectar el discurso que dio Frank en Lviv en 1941, con los crímenes de Londres 38 en julio de 1974 y con mi escritorio en Londres en octubre de 1998: una línea continua.

Noticias: ¿Cómo describiría los libros que escribe? Por un lado, son fruto de una investigación profunda pero, por otro, están escritos con suspenso y emoción, utilizando muchas de las estrategias de la ficción. ¿Son novelas o crónicas?

Sands: Los alemanes los llaman “no ficción literaria”; los españoles, “novelas” y los ingleses los clasifican como vagamente derivados del estilo de John Le Carré. “Calle Londres 38” introduce elementos de ficción, indirectamente, a través de la escritura de Roberto Bolaño, Pablo Neruda y Bruce Chatwin. Supongo que el siguiente paso lógico sería probar suerte con la ficción pura. De hecho, ya tengo un borrador completo, ambientado principalmente en Buenos Aires, pero lo más probable es que nunca vea la luz. Yo necesito las notas al pie. Estoy irremediablemente ligado a los hechos.

Noticias: ¿Qué diferencias encuentra entre el procesamiento de los responsables de la dictadura en Argentina y el de Pinochet y quienes estuvieron a cargo de la represión junto a él?

Sands: He reflexionado mucho sobre esto. ¿Cómo es posible que en Argentina los crímenes de la dictadura se abordaran ya en 1985, mientras que en Chile hubo que esperar veinte años más? En Argentina tuvieron, por un lado, el conflicto de las Malvinas, que derrocó a los generales, y por otro, un sistema de tribunales, justicia e individuos dispuestos a actuar con valentía. No hubo un momento similar al de las Malvinas en Chile. De hecho, ahora sabemos que fue todo lo contrario, ya que Pinochet ayudó a los británicos. Incluso les proporcionó una pista de aterrizaje cerca de Punta Arenas. Y entonces supongo que el carácter de ambos países es diferente. Relacionado o no, ahora se está haciendo una película basada en “Calle Londres 38” de Felipe Gálvez y Antonia Girardi y me alegra bastante que uno de los autores del guión sea Mariano Llinás. Una bonita conexión entre ambas historias y países.