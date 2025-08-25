ARTEBA: más joven e internacional que nunca

Bajo el lema “El Arte como lenguaje humano”, arteba, la feria más importante de Latinoamérica; llega nuevamente al Centro Costa Salguero en un espacio de 11.000 m2 en el que convergen las más diversas producciones del arte moderno y contemporáneo. Una apuesta a la cultura, en un año de dificultades económicas, ausencias notorias y un mercado global en retracción, pero también con novedades y propuestas que apuntan a ampliar públicos y reforzar su rol en el calendario internacional.

Aunque los costos de un stand pueden superar los 40 mil dólares y la inflación erosiona los presupuestos culturales, cada edición parece un gran acto de fe. La de este año ostenta números que demuestran su resiliencia: 67 galerías de 16 países, más de 400 artistas y una agenda de actividades que combina exhibición, formación y debate.

“Esta no es solo una feria, es un punto de encuentro. Una plataforma que proyecta trayectorias, impulsa nuevas voces y conecta territorios”, resume Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteba. La definición encierra una apuesta: sostener, en plena crisis, una cita que se ha consolidado como una de las más relevantes del circuito latinoamericano y que este año coincide estratégicamente con la proximidad de la Bienal de San Pablo, para atraer curadores y coleccionistas internacionales.

Un contexto difícil

La previa de esta edición no fue sencilla. La ausencia de al menos seis galerías reconocidas —entre ellas Cosmocosa, Isla Flotante y Gachi Prieto— y los debates en torno a la presencia de una casa de subastas marcaron el clima interno. A ello se sumaron los costos más elevados que llevaron a varias galerías a reducir el tamaño de sus espacios, mientras se incrementó el número socios, mecenas y sponsors que se sumaron al financiamiento.

En un mercado global que, según UBS y Arts Economics, cayó un 12 % en 2024 y se volvió más conservador, el desafío es atraer compradores en un segmento que se está desplazando hacia obras de menor valor. Aun así, el comité de selección buscó propuestas accesibles y artistas con proyección, apuntando a una nueva generación de coleccionistas jóvenes.

“Es verdad que muchos se han achicado, pero nosotros recibimos esta edición con mucho entusiasmo y grandes expectativas -testimonia uno de los expositores, Gabriel Cott de Galería Cott-. Apostamos al mismo espacio con artistas de como Andrés Paredes, Verónica Gómez y Florencia Levy entre otros, con la expectativa de lograr adquisiciones internacionales como en años anteriores”, asegura Gabriel Cott, propietario de la Galería Cott.

Novedades y propuestas

La instalación del marplatense Mariano Ullúa, comisionada por Andreani (que celebra sus ocho décadas) y curada por Florencia Cherñajovsky, será la encargada de recibir en esta edición a los visitantes. En su recorrido, como viene sucediendo hace algunos años, arteba vuelve a dividirse en dos secciones centrales: la Principal, con 44 galerías de trayectoria reconocida y cada año con mayor presencia federal e internacional, desde Ruth Benzacar y Barro hasta Vermelho (San Pablo) y Galerie Jocelyn Wolff (París); y Utopía, la categoría que agrupa 19 galerías emergentes, espacios gestionados por artistas, organizaciones con y sin fines de lucro y otras plataformas experimentales de comercialización.

Con la mirada puesta en la inserción en el mundo del arte internacional, regresa el Programa de Adquisición de Museos, que cumple 20 años y ya logró que casi 400 obras de artistas argentinos ingresaran a colecciones nacionales e internacionales como el Reina Sofía, la Tate Modern y el Guggenheim e instituciones de Salta, San Juan, Córdoba y Buenos Aires. Este año esta acción se completará con el programa de Zona de Diálogo Internacional curado por Aimé Iglesias Lukin (directora y curadora en jefe de America’s Society, Nueva York) que reunirá a cuatro galerías extranjeras en un ciclo de conversaciones sobre los vínculos del arte argentino con el mundo. Un clásico que siempre atrae es la Isla de Ediciones, en alianza con Fundación Proa, que se enfocará este año en el lenguaje expansivo de la música y el arte sonoro e incluirá charlas y presentaciones de las editoriales participantes y espacios dedicados a producir material vinculado con el tema.

Otra buena nueva es la suma de una nueva distinción a las existentes. Al destacado Premio En Obra, que impulsa proyectos jóvenes; el Pinamar, que selecciona un proyecto artístico para realizar en esa ciudad y el Remax al mejor stand; este año se incluye el premio Volf que otorgará tres millones de pesos a un artista cuyas obras estén vinculadas con la gastronomía. Y como broche de oro, la ya tradicional distinción al coleccionismo, que este año premiará a Marion Eppinger.

Públicos y accesibilidad

Para fomentar el coleccionismo, el programa Primera Obra Santander permitirá comprar piezas de hasta 3.000 dólares en cuotas con tarjeta de crédito y habrá asesoría gratuita de curadores para orientar a compradores primerizos. Según Andreani, la edad promedio de los coleccionistas está bajando, con más presencia de jóvenes emprendedores y profesionales que inician sus colecciones de forma temprana y buscan artistas de su propia generación.

El galerista Mauro Herlitzka es optimista sobre el resultado de esta edición. “Si hay calidad y precio correcto, debe funcionar bien. Más que una camada de coleccionistas, hay nuevos interesados en incorporar arte en sus casas y trabajos, interesados en otros intereses artísticos y estéticos”.

Formar nuevas generaciones de coleccionistas es esencial para la continuidad de un mercado en fuerte retracción.

La feria también mantiene su costado social: por segundo año, el Comedor Gourmet Belleza y Felicidad Fiorito ofrecerá platos cuyo beneficio se reinvierte en un comedor comunitario.

Argentina para exportar

La elección de fechas —del 29 al 31 de agosto, con preapertura para invitados y prensa el 27 y 28— busca aprovechar el flujo internacional generado por la Bienal de San Pablo. Se espera la visita de figuras como Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, representantes del Museo Guggenheim y el Museo de Arte de Lima y más de cien coleccionistas de una decena de países. “Es un ritual de encuentro, con diversidad de propuestas y la posibilidad de interactuar directamente con los artistas”, dice Andreani.

Si arteba 2025 logra combinar ventas, visibilidad y nuevos públicos, confirmará que el arte, aun en tiempos difíciles, sigue siendo esencial.