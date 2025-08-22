Un documental sobre la pasión, la identidad y un club de barrio que hizo historia

El próximo lunes 25 de agosto a las 19.30 se estrena en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA) Todos quieren venir a Brown, la película documental dirigida por Juan Lucas da Rocha que narra, desde una mirada íntima, la sorprendente historia del Club Brown de Adrogué y de su icónico director técnico, Pablo Vico.

Para da Rocha, hincha y vecino de Adrogué, el vínculo con el club viene desde la infancia: “Cuando era chico vivíamos con mi madre y mi hermano en la casa de mi abuela en Adrogué. Como ellas trabajan todo el día, a la salida del colegio encontrábamos refugio en el Club Brown, que quedaba a dos cuadras de la casa de mi abuela. Allí pasé gran parte de mi niñez y adolescencia, y el club se volvió parte fundamental de mi identidad”. Esa pertenencia marcó la semilla de una obra que va más allá de los resultados deportivos.

El documental se centra en la figura de Pablo Vico, séptimo DT más longevo del mundo. Un entrenador que, sin lugar a dudas, trascendió la categoría de DT para convertirse en leyenda del ascenso argentino. Su permanencia récord al frente del equipo, los históricos ascensos y victorias inesperadas —como la que Brown consiguió en aquel inolvidable partido contra Independiente dónde obtiene la victoria que lo lleva al ascenso a la B Nacional Metropolitana— lo pusieron en el radar del periodismo nacional. Pero su verdadera singularidad está en su historia de vida: el hombre que vivió más de dos décadas en el club, que lo convirtió en su hogar y que con humildad y carisma se ganó el respeto de propios y extraños.

El rodaje de Todos quieren venir a Brown se extendió durante ocho años. “Fue un proceso largo, con interrupciones y dificultades económicas, pero desde el principio nos propusimos acercarnos lentamente a los protagonistas. Queríamos generar confianza para que la cámara pasara desapercibida y así registrar la intimidad del club”, explica el director. Ese trabajo paciente permitió capturar momentos únicos que muestran la esencia del día a día en la institución.

La película no es solo un relato futbolero. Es, sobre todo, una exploración del tejido social que sostiene a los clubes de barrio. La cámara de da Rocha acompaña a jugadores, cuerpo técnico, utileros, cancheros e hinchas, revelando cómo esos vínculos humanos funcionan como base identitaria y red de apoyo para toda una comunidad. “Un club no es únicamente un lugar donde se juega al fútbol: es también un espacio de encuentro, de socialización, de contención para las familias y para los chicos mientras sus padres trabajan”, subraya el cineasta.

Todos quieren venir a Brown interpela a públicos diversos: emocionará a los fanáticos del ascenso y del fútbol argentino, pero también resonará en quienes valoran el poder de la comunidad y las historias de superación. En definitiva, se trata de una invitación a descubrir cómo un club de barrio, de bajos recursos, pero con un corazón inmenso, logró construir una identidad que trasciende las canchas y se convierte en legado colectivo.