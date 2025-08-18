Ciruelo Cabral y su dragón plagiado

Ilustrador y pintor, Gustavo "Ciruelo" Cabral es considerado un narrador visual capaz de abrir portales hacia mundos imponentes desde sus creaciones ilustrativas. Creó los llamados petropictos —dibujos detallados que respetan la forma y relieve natural de las piedras para lograr efectos tridimensionales— una técnica casi escultórica popular en sus exposiciones alrededor del planeta.

Sus dragones, hadas y piedras vivientes fueron publicados en libros como El Libro del Dragón, Ciruelo, Luz, the Art of Ciruelo, Magia, the Ciruelo Sketchbook, Hadas y dragones y Cuaderno de viajes, entre otros. Por ese motivo, no es de sorprender que su obra haya influenciado e inspirado a cientos de artistas de la plástica.

Pero un hecho muy curioso vivió Ciruelo al visitar el MALBA. En su cuenta de X, el artista argentino publicó una fotografía del museo en el que se detalla una ilustración pintada, en un cuadro de uno de los pabellones, con un trazo demasiado similar a uno de sus dibujos más destacado. La imagen expuesta pertenece a la exhibición "El desentierro del diablo" de Carrie Bencardino. La forma del dragón, que ocupa la parte central de la composición, sumado la paleta de colores y el fondo rocoso; simulan las obras de Cabral..

"Visitando el MALBA me encontré con una pintura expuesta que me resulto muy parecida a una pintura mía de 2005 llamada Dragon Caller", destacó el ilustrador de las fantasy cards Magic: The Gathering y dibujante de la portada del albúm The 7th song de Steve Vai. En una imagen partida y compartida en las redes sociales, se puede observar, por un lado, el Dragón del Malba junto con Ciruelo Cabral posando ante la cámara, y, por el otro, el Dragón original del pintor.

“Ella respondió en mi posteo de Instagram: puso algo así como que los ídolos de la infancia se pueden convertir en terribles fantasmas. La gente y mis fans le contestaron mal. En ningún lugar puso que era un homenaje. No quiero que esto sea negativo para ella ni para el Malba”, detalló Ciruelo en un reportaje con La Nación.

Por su parte, Bencardino subrayó: “La mitad de mi obra es sobre apropiación de imágenes que pertenecen a imaginarios visuales de las comunidades de las que formo parte, es un modo homenaje, una influencia explícita” y concluyó: “En ningún momento fue algo a escondidas. Lo hago en el Malba. Cada vez que doy una visita guiada hablo sobre Ciruelo y sobre que esa obra surgió de una de Ciruelo y está mencionado en el catálogo”.

por R.N.