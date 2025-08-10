Liliana Porter: “Creo en la posibilidad de ser feliz”

Es una de las grandes artistas de Argentina, aunque se fue del país en 1958 y nunca más volvió a vivir aquí. Primero, en su adolescencia, se estableció en México donde se formó como grabadora y más tarde, se fue a Nueva York y con tan solo 22 años empezó una carrera larga y sólida en la que hizo de todo: grabados, dibujos, fotos, impresos, esculturas, instalaciones, videos y teatro.

Sus obras integran las colecciones de los principales museos del mundo y expone habitualmente en galerías de Argentina, Estados Unidos y Latinoamérica. Además, se dedicó a la docencia durante décadas.

Sus temas son profundos y atemporales: la relación entre ficción y realidad, la reproducción como materia de la obra de arte y el trabajo humano como tarea titánica y orden del mundo. Pero sus obras son lúdicas, irónicas y leen la realidad con más sentido del humor que tragedia.

Y aunque habitualmente viene a Buenos Aires a visitar amigos y a exponer en su galería de siempre, Ruth Benzacar; el regreso de este año tuvo otro motivo: “Travesía” la gran muestra que Malba le dedica por estos días. Una retrospectiva que recorre todas las etapas de su carrera, con obras icónicas como la instalación “Arruga”, y que fue curada por Agustín Pérez Rubio.

Simultáneamente, a pocas cuadras de allí, el Museo de Bellas Artes exhibe “Porter-Camnitzer. Los años del New York Graphic Workshop”, una muestra de su trabajo con el colectivo que fundó en Estados Unidos, en los primeros años de su carrera.

“En Malba, el día de la inauguración me quedé en shock, todavía me estoy recuperando” confiesa Liliana Porter a NOTICIAS, en una charla por zoom, desde su casa de Rhinebeck, a dos horas de Nueva York, en los Estados Unidos. “Había muchísima muchísima gente, como 2700 personas me dijeron. Era una locura, yo no me esperaba algo así. Me sentí Madonna. Fue una experiencia muy linda”, explica con su acento porteño que no se atenuó en lo absoluto en 60 años de inglés. “Sigo pensando en español”, dice sobre su extraño arraigo a la Argentina, donde tiene amigos, familia y admiradores y, además, la referencia central de sus recuerdos de infancia.

Noticias: ¿Cómo es su vida en Estados Unidos? ¿Trajaba todos los días, tiene una rutina?

Liliana Porter: Estamos en el campo. Esto es muy tranquilo, con mucho verde. En general voy al estudio, pero no solo a trabajar. Hay mucho trabajo también de contestar cartas, hacer inventarios, cosas de papeles que llevan un montón de tiempo. Tengo un lugar en Manhattan también, pero el estudio y la casa principal están acá, en Rhinebeck.

Noticias: Usted siempre confiesa que su imaginario tiene mucho que ver con la Argentina, con su infancia y sus primeros años en el arte.

Porter: Vivo acá desde el '64, o sea, toda mi obra la hice acá. Tenía 22 años cuando vine. Sin embargo, sigo pensando en español. Además, los puntos de referencia culturales que aprendiste en tu infancia te marcan para el resto de tu vida. Y Nueva York es una ciudad muy fácil, porque todo el mundo es extranjero acá. Es muy fácil sentirse cómodo, crear tu propia realidad, armar tu vida. Es una ciudad que cambia todo el tiempo y tenés la sensación de que no es de una sola manera. De acuerdo a dónde estás y qué estás haciendo, vas a tener una descripción del lugar y de tu vida totalmente diferente a la de otro. Yo trabajo muy bien acá, me siento muy cómoda.

Noticias: ¿Cómo describiría su obra? ¿Es un trabajo que refleja las cosas que pasan o tiene un desarrollo más interno que no mira demasiado el contexto?

Porter: Si lo que estás haciendo es verdad, siempre te va a influir el contexto. Y es tan importante el contexto interior como el exterior. También se refleja lo que está pasando en tu relación con las cosas. Si sos alguien que no quiere enterarse, quién sabe, tal vez tu obra sea más abstracta. Yo creo que mi obra tiene que ver también con las emociones.

Noticias: Cuando uno mira a sus pequeños personajes enfrentados a un trabajo mucho mayor que sus posibilidades, no puede dejar de pensar en el mundo tal como es.

Porter: Hace poco hice una obra grande en Bridgehampton en la Dia Foundation. Era una gran plataforma donde una mujer barría y barría miles de cosas. En esas miles de cosas había situaciones chiquititas, diálogos. Convivían cosas de diferente escala, trágicas y alegres. Así es un poco el transcurrir del tiempo en la vida. Conviven cosas diferentes, políticas, éticas, de todo. Uno ahora está tan lleno de información. Estás en tu casa en un jardín divino y prendés la televisión y ves que todos se matan. Y todo pasa al mismo tiempo, pero no es una película. De alguna manera eso te tiene que influir, transformar, hacerte pensar. Aunque hay cosas que físicamente están lejos, emocionalmente no están lejos.

Noticias: Esos personajes enfrentados a una tarea descomunal también parecen decir: “todo se derrumba pero yo sigo en lo mío, mi trabajo sostiene el mundo”.

Porter: Creo que en mi obra hay alguna cosa esperanzadora. Y sentido del humor. Creo en la posibilidad del orden y en la posibilidad, incluso, de ser feliz.

Noticias: ¿Alguna vez sintió que no quería trabajar más, que ya había hecho todo lo que quería?

Porter: No. Siempre me parece que tengo tantos proyectos que no me va a alcanzar el tiempo ni la vida. Siempre estoy muy entusiasmada con nuevas ideas, aunque las ideas terminan siendo parecidas. Pero me parece que son nuevas.

Noticias: ¿Trabaja con total libertad o le pesa su trayectoria, el mercado que compra su obra y hasta lo que hizo en el pasado?

Porter: No me preocupa. A esta altura uno sabe que siempre se va a parecer a vos lo que hagas. La propia obra te va definiendo y diciendo lo que no podrías hacer. Pero yo siento que hay muchas cosas que no hice y me gustaría hacer. Suerte que tengo, ¿verdad?

Noticias: ¿Cómo se siente frente a la gente joven que sigue su obra y la considera una maestra?

Porter: Esa es la alegría más grande, cuando a la gente joven le gusta lo que hacés. Es un placer. Te justifica.

Noticias: Siempre trabajó en sociedades afectivas y artísticas. Con Luis Camnitzer, en sus primeras obras, y ahora con Ana Tiscornia.

Porter: Me gusta. Tal vez por ser grabadora, una disciplina que te obliga a trabajar con otra gente. Me encanta. Con Ana Tiscornia estamos juntas hace más de 30 años y nos entendemos super bien. Sabemos cómo piensa cada una. Yo podría inventarle obras a ella y ella a mí. Nosotras trabajamos cada una en su cosa, pero también hicimos mucha obra junta, como los videos y el teatro. Nos divertimos mucho.

Noticias: ¿La pone especialmente nerviosa exponer en la Argentina?

Porter: No. Soy de las que no se ponen nerviosas e incluso me encanta el día de la inauguración. Otros artistas sufren mucho. Yo no. Me divierto, me encanta la gente. Es como publicar un libro que de golpe es de otro y lo ves por primera vez. Esta exposición en Argentina fue emocionante. Es tu propio país, es tu casa. Tiene otro valor.