Feria de editores: La fiesta de los libros que más disfrutan los lectores

En pocos días comienza la Feria de Editores (FED), un evento que a lo largo de los años (14, para ser exactos) se ganó un lugar indiscutible en la agenda cultural de Buenos Aires y, de forma muy espontánea, creció hasta convertirse en un encuentro muy esperado por el público lector. (ver recuadro con detalles de esta edición)

Para entender mejor el fenómeno, quisimos conocer por dentro a una de las editoriales pioneras de la movida del libro independiente que, como la mayoría de los sellos, tiene propuestas dirigidas a un lector amante del buen ensayo y la mejor literatura, y con un catálogo curado con conocimiento y dedicación.

Se trata de Mardulce, una editorial que nació en 2011, fundada por Juan Zorraquín (actual director general) y Gabriela Massuh (que al poco tiempo dejó la editorial) y con Damián Tabarovsky como editor. A ellos se agregó luego María Zorraquín que dirige la colección Philos. Su catálogo ofrece colecciones de ficción y ensayo, este último dividido en filosofía (Philos) y actualidad (Tiempo) y publica a autores como Ariana Harwicz, Wila Cather, Pablo Maurette, María Sonia Cristoff, Jacques Derrida, Louis Althusser, Federico Monjeau, Cynthia Ozick, Beatriz Sarlo, María Moreno y el mismo Tabarovsky, novelista y periodista cultural, quien nos dio detalles sobre las ideas y objetivos de la editorial.

Una historia

Cuando se le pregunta por la intención inicial que tenían como editores al imaginar el proyecto, Tabarovsky apunta al tipo de autores que querían incluir en su catálogo y al aporte que querían darle al campo editorial en general. “Supongo que siempre que surge una editorial es porque se imagina que puede aportar algún tipo de novedad. A nosotros nos interesaban (y nos siguen interesando) tanto publicar nuevas voces como ya consagradas que, de algún modo, vayan por los caminos menos transitados del mercado literario. Autores argentinos, del resto de América Latina y traducciones, representan alrededor del 40% de nuestro catálogo”, explica.

La idea original no cambió demasiado con los años. Por el contrario, la multiplicación de pequeños sellos y el desarrollo de la actividad editorial en general, reafirmó los objetivos iniciales. “Creo que la edición independiente, es decir su crecimiento y profesionalización, es uno de los fenómenos más importantes (sino el más importante) del mundo cultural de las últimas dos décadas. Nos sentimos plenamente integrantes de esa movida”, declara Tabarovsky.

Como público ideal de sus libros, en Mardulce imaginan a alguien “curioso, un lector o lectora inquieto, atento, con una buena biblioteca en su casa, o en vías de tenerla”.

Otro tópico importante para la actividad es la situación económica general que relega un consumo como el libro, frente a necesidades cotidianas más apremiantes. “La situación es cada vez más difícil -opina el editor-. La política económica del gobierno (y también su política cultural) atenta directamente contra proyectos como las editoriales independientes. Ahora, más allá de eso, nadie abre una editorial independiente para hacerse rico...”.

¿Puede un libro muy exitoso equilibrar los números de un sello? “Por suerte hemos publicado más de un libro que ha vendido miles de ejemplares. Pero también otros, muchos otros, que no superaron unos cientos de lectores... por eso no me gusta hablar de 'libro exitoso'. El éxito es un accidente (muchas veces pasajero). Para mí, un libro exitoso es el que deja una marca en la lengua y en el lector (aunque sea uno solo). Y aseguro que no es nada fácil lograr eso”, responde el editor.

La FED con su gran convocatoria y un programa de actividades que reúne gran cantidad público, suele ser un momento excelente en las ventas de todas las editoriales que participan. “La FED es, además de una feria, un lugar de encuentro -explica Tabarovsky-. Por lo tanto, como feria es un momento de venta de libros, cada vez mayor. Pero también es una oportunidad para encontrarse cara a cara con los lectores, con colegas, con el mundo literario en general”.

El libro hoy

En competencia con las redes sociales y las plataformas de streaming, asediados por las dificultades económicas y unas posibilidades atención cada vez más lábiles, la supervivencia de la lectura como práctica está envuelta en incertidumbre y preguntas. “El objeto libro es un gran invento, que viene desde tiempos inmemoriales y al que le espera, creo, más allá de cualquier amenaza, un gran futuro”, propone Damián Tabarovsky.

Como él, los editores independientes reunidos por estos días en la FED apuestan al encanto irresistible que siempre ofrecen los libros.

La agenda de la FED

La edición 14 de la Feria de Editores se realizará este año entre el jueves 7 y el domingo 10 de agosto, con entrada libre y gratuita, en el horario de 14 a 21, en el mismo predio de las últimas ediciones: el C Complejo Art Media en la Avenida Corrientes 6271.

Trescientos sellos de Argentina y el exterior, de Buenos Aires y el interior del país se congregarán para compartir con el público lector, no solo sus mejores títulos sino también, los principales libros de su catálogo. La experiencia, como siempre, incluye además la posibilidad de intercambiar opiniones con los responsables de las diferentes editoriales y aprovechar novedades y promociones.

Narrativa, ensayo, poesía, libros ilustrados, música, cine, ciencias sociales y humanidades, periodismo y novela gráfica, entre otros, son los géneros que editan los diversos sellos que intervienen en el evento.

La escritora lituana-británica Marijam Didžgalvytė; la autora mexicana Socorro Venegas y la colombiana Trailblazer mother Joy Yeguaza son las visitas internacionales de este año. Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Juan Ruocco, Walter Lezcano y Gustavo Yuste, algunos de los autores nacionales que participarán en charlas y presentaciones.

La Feria entregará en esta edición 3 premios: la tradicional distinción al mejor afiche, que organiza la FED con La Fuerza Vermú, del que resultaron ganadoras Celeste Barta y Powerpaola. También el premio a la Labor Librera, que reconoce el trabajo de los libreros de todo el país y cuyo ganador se anuncia el primer día del evento. Un nuevo certamen, Rumbo a Guadalajara, que entrega la FED junto a Thomson Reuters; permite que un editor viaje a la Feria del Libro de Guadalajara, uno de los encuentros de la industria más importantes del mundo.

Desde el feminismo a los videojuegos, de la novela a la poesía, todos los temas están presenten en las charlas que tendrán lugar los cuatro días que dura la Feria, casi desde la hora de inicio de actividades hasta el final.

Como todos los años, la FED impulsa una colecta de sangre, el viernes 9 de agosto. junto a la Fundación Hemocentro de Buenos Aires y Librería Céspedes.

Este y otros datos precisos de actividades, horarios y editoriales que intervienen en el evento pueden consultarse en la web de la FED, feriadeeditores.com.ar.