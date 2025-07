Las obras de arte más caras del mundo

Hiscox es una compañía de seguros de origen británico fundada en 1901, que ofrece pólizas para propiedades de alto valor, autos clásicos, obras de arte, pura sangre, secuestro y rescate, y accidentes aeroespaciales. A principios de mes dio a conocer su Informe del Arte Contemporáneo 2025 o HAT 100 que se basa en los resultados del mercado público de subastas de arte durante 2024. Estos no necesariamente tienen su correlato con la relevancia institucional de los artistas, la cual se establece a través de bienales, premios y exposiciones en museos. En otras palabras, HAT 100 es un análisis sobre lo que el arte contemporáneo vende a la vista del público, tomando como punto de partida el año 2000.

Del informe surge que en 2024 cayó 27% el valor total de las ventas respecto al año anterior. Y que las cinco obras más valiosas vendidas en 2024 alcanzaron los 181 millones de dólares, un 19% menos que los 228 millones de 2023.

La obra contemporánea más cara del año fue “Ria, Naked Portrait” de Lucian Freud, que se adjudicó por 13 millones de dólares en una subasta celebrada en Londres. Le sigue “I Want to See the Bright Lights Tonight” de Yoshitomo Nara (2017), vendida en Hong Kong por 10,3 millones, y “Troupeau d'Éléphants dans les Arbres Table” (2001) de François-Xavier Lalanne, subastada en Nueva York por 10 millones. Jeff Koons ocupa la cuarta posición con “Balloon Monkey (Blue)” (2013), vendida por 8,2 millones en Londres. El quinto puesto es para Kerry James Marshall con “Vignette #6” (2005), vendida en Nueva York por 6,5 millones de dólares. Todas en sedes de Christie's y Sotheby's.

La presencia geográfica en el total del ranking está dominada por los artistas norteamericanos con 43%, siguen los europeos con 36%, Asia y Australia con 14%, África 4%, Latinoamérica 2% y Oriente Medio y Norte de África 1%). Christie's y Sotheby's también lideran las ventas en los últimos 5 años (2019-2024).

En este período Banksy batió un record en 2021, vendió por 65,1 millones que, sumados a los 8,8 millones de 2024, hacen un total de 73,9 millones; algo que confirma la ironía de sus compañeros de estilo (el graffiti): no hay causa que sea injusta que no convierta en una maqueta valiosa. Menos meteórico, pero con una solidez de obra apabullante, el otro destacado resulta David Hockney (88 años) que, en esos 5 años, vendío 65 millones y en 2024, 8,5 millones; con un total de 73,5, casi empatando a Banksy.

Artistas destacados

Aquí van algunos de los que sobresalen en el informe.

François-Xavier Lalanne (1927-2008) y Claude Lalanne (1924-2019) fueron un reconocido dúo artístico francés, reconocido por sus esculturas surrealistas y su arte funcional. Casados en 1967, la pareja colaboró frecuentemente, manteniendo sus estilos artísticos individuales. François-Xavier se especializó en la creación de esculturas a gran escala, a menudo muebles con formas de animales, como su icónico “Rhinocrétaire” y esculturas de ovejas. Claude era conocida por sus intrincadas obras inspiradas en la naturaleza, incluyendo motivos de flora y fauna fundidos en bronce o cobre, que integraban formas orgánicas con sensibilidad poética. Juntos se convirtieron en pioneros en el mundo del arte, difuminando las fronteras entre las bellas artes y el diseño. En 2023, François-Xavier y Claude Lalanne generaron 62,6 millones en subastas de obras producidas después del año 2000, lo que situó a François-Xavier en el segundo puesto del ranking y a Claude en el décimo. En 2024, sus ventas se vieron impulsadas por la subasta dedicada a François-Xavier Lalanne de Christie's en Nueva York, que incluyó la venta de 70 esculturas de la colección personal de Dorothée, hija de Lalanne.

Artista destacada menor de 45 años: Lucy Bull (n. 1990, Nueva York) es una artista residente en Los Ángeles conocida por sus pinturas dinámicas y abstractas que evocan experiencias sensoriales. Graduada de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, su obra presenta vibrantes capas de color y texturas intrincadas. La artista, que debutó en el mercado de subastas en 2022, está representada por la Galería David Kordansky en Los Ángeles y recientemente ha sido objeto de una exposición individual en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami. El año pasado, las obras de Lucy Bull recaudaron 8,1 millones en subastas, un aumento del 38%, lo que la situó en el puesto 18 del HAT 100, desde el puesto 35 en 2023.

Artista contemporáneo destacado: George Condo (n. 1957) es un artista contemporáneo estadounidense reconocido por su fusión de técnicas de pintura clásica con figuras surrealistas, un estilo que él llama "realismo artificial", que surgió en la escena artística neoyorquina de la década de 1980, junto con Jean-Michel Basquiat y Keith Haring. En 2024, sus obras posteriores al año 2000 recaudaron 27,8 millones en subastas, una caída del 6% respecto al año anterior, pero suficiente para ascender al tercer puesto del HAT 100 (desde el quinto puesto en 2023).

Artistas con mayor movimiento: Maurizio Cattelan (n. 1960), artista conceptual italiano reconocido por sus esculturas satíricas y provocadoras que desafían el poder, la autoridad y la cultura contemporánea. Obtuvo reconocimiento internacional en Nueva York con La Nona Ora (La novena hora), una estatua de cera del Papa Juan Pablo II impactada por un meteorito, exhibida originalmente en 1999 en la Kunsthalle de Basilea. En 2024, las obras de Cattelan posteriores al año 2000 generaron 5,3 millones en subastas, lo que lo catapultó al puesto 29, desde el 978 en 2023. Esto se debió principalmente a la venta de su obra “Comedian” (la famosa banana pegada en la pared), que alcanzó un precio de remate de 5,2 millones en Sotheby's de Nueva York en noviembre de 2024.

Lucian Freud (1922-2011), pintor británico reconocido por sus intensos retratos y desnudos de gran carga psicológica. Artista figurativo de renombre, utilizó una densa pasta y un meticuloso detalle para capturar la crudeza física de sus modelos. En 2024, las ventas en subastas de obras de Freud realizadas después del año 2000 aumentaron un 185%, lo que lo impulsó al octavo puesto (43 en 2023) gracias a la exitosa venta de una de sus pinturas. Su obra “Ria, Naked Portrait”, vendida por 13,1 millones, retrata a Ria Kirby, gestora de arte que el artista de 83 años conoció en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2006.

Agnes Martin (1912-2004), pintora estadounidense-canadiense conocida por sus abstracciones minimalistas basadas en cuadrículas que evocan tranquilidad e introspección. Fue influenciada por el budismo zen y el expresionismo abstracto. Exhibe en importantes instituciones como el MoMA, la Tate Modern y el Guggenheim. Si bien las obras creadas por Martin después del año 2000 son relativamente escasas en subastas, en 2024 cuatro de ellas se vendieron por un total de 8,3 millones, la segunda cifra más alta desde 2022. Como resultado, Agnes ascendió al puesto 17 en la lista HAT 100, desde el puesto 286 en 2023.

Un dato ningún artista argentino integra el ranking de las obras más caras del mundo.