Por qué despidieron al director del Museo Histórico Nacional

El sábado 12 de julio a las 17, Gabriel Di Meglio iba a hacer una última visita guiada por el Museo Histórico Nacional, institución de la que es director desde hace 5 años, pero fue cancelada. Este historiador, investigador del CONICET, divulgador en medios de comunicación y ex director del Museo del Cabildo, fue desplazado de la dirección del MHN, en principio, a partir del 31 de julio; para ser reemplazado por María Inés Rodríguez Aguilar, actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Museos. Pero los tiempos se aceleraron y, antes de tiempo, más precisamente el 8 de julio, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, le ordenó dejar su puesto.

La última semana, la noticia de su destitución causó sorpresa en los medios académicos. Políticos, investigadores, intelectuales y profesionales de la museología lamentaron el hecho en comunicados y posteos en las redes sociales. La mayoría rescató la excelente gestión de Di Meglio al frente de la institución, en la que dinamizó el guión, extendió las muestras hasta el siglo XX y propició un gran aumento de la afluencia del público. Él mismo tuvo a cargo siempre algunas de las visitas guiadas del programa para explicar las características de cada muestra montada por el Museo.

En sus declaraciones de estos días, se encargó de aclarar que la decisión del gobierno no fue ilegal: su puesto no estaba concursado y su contrato se renovaba cada 6 meses. El 31 de julio se vence, justamente, el que está vigente.

Es importante, de todos modos, consignar que este desplazamiento se suma a otros, en los museos nacionales, que tuvieron lugar desde el inicio de la gestión del gobierno de Milei. Ya hubo cambios de dirección en la Casa Histórica de Tucumán, la Casa Natal de Sarmiento en San Juan, el Palacio San José en Entre Ríos y la Casa del Encuentro en San Nicolás. Y a esta lista se suma el cierre del “Museo del Traje” cuyas actividades quedaron bajo la órbita del MHN. El gobierno promete nuevos concursos para todas instituciones del país, pero no es tan fácil ni parece haber voluntad de hacerlo. La “batalla cultural” continúa y ahora va por el control del relato.

El pasado. Fundado por iniciativa de Adolfo Carranza, su primer director, en 1890, el MHN perteneció en principio a la ciudad de Buenos Aires. En 1891, por decreto firmado por Carlos Pellegrini, pasó a ser un museo nacional. Consagrado, en sus intenciones primeras, a conmemorar el proceso de la independencia, entre sus joyas se encuentran uniformes, armas y símbolos de la época. La bandera de Macha, que perteneció al ejército de Belgrano en el Alto Perú, por ejemplo. Y el sable corvo de San Martín, una de las piezas más conflictivas de la institución. Fue robado dos veces por la Juventud Peronista, cedido en custodia al Regimiento de Granaderos y restituido al Museo a donde pertenece por donación expresa de Manuelita Rosas. Hoy vuelve a estar en disputa por un reclamo de Granaderos que ha encontrado respaldo en funcionarios del gobierno nacional. La réplica del cuarto de San Martín en Boulogne Sur Mer, con los muebles originales donados por su nieta, son otro de los tesoros.

Después de conocerse la noticia del fin de su mandato, NOTICIAS conversó con Gabriel Di Meglio. El estado de los museos, el relato curatorial en los distintos gobiernos y la importancia de la colección del MHN fueron los temas de la charla. Y un dato importante: la última visita guiada que iba a tener lugar el 12 de julio fue cancelada por órden de la Secretaría de Cultura, temerosa de que reuniera a demasiada gente. Por eso, Di Meglio convocó a una charla en el Parque Lezama (jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires) para el mismo día a la misma hora. El título: La historia popular.

Noticias: ¿Usted ha declarado en los medios que el museo no recibe recursos? ¿Qué implica esto?

Di Meglio: El estado para la luz, internet, el agua, los sueldos del personal y las empresas tercerizadas de seguridad y limpieza. Y nada más. Recién el mes pasado recibimos la primera caja chica desde que subió este gobierno. Fue de alrededor de $ 1.200.000. Nosotros tenemos una Asociación de Amigos del Museo que tiene una urna en la puerta y nos compra cosas con lo que la gente deja voluntariamente allí. Gracias a eso pudimos sobrevivir.

Noticias: ¿Cómo se manejaba el presupuesto con otros gobiernos?

Di Meglio: Los recursos nunca fueron muy abundantes. Pero sí había cajas chicas para hacer funcionar el museo. Además, licitaciones generales. Por ejemplo, se licita para todos los museos acrílico. Con el acrílico se hacen vitrinas para las exhibiciones. Esto se repartía entre distintos museos. Si no, no se pueden pagar todos los insumos que se necesitan. Y el MHN es un privilegio comparado con otros museos nacionales. Hay un personal calificado que puede construir las propias exhibiciones. Eso nos permitió seguir haciendo exhibiciones. Otros museos quedaron paralizados.





Noticias: Por ejemplo, si se rompe la vitrina del espacio donde se exhibe el sable de San Martín. ¿Quién la paga?

Di Meglio: La Asociación de Amigos.

Noticias: ¿Esta es la situación de todos los museos nacionales?

Di Meglio: Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una Asociación de Amigos con muchos recursos. No es nuestro caso. Y hay museos que no tienen Asociación de Amigos, con lo cual están literalmente “en la lona”. Es un poco lo que pasa en el estado en general. Hay un recorte muy brusco. Realmente es una situación difícil. Pese a eso pudimos construir nuestras muestras. Superamos el año pasado y este año estábamos bien. Hace dos meses inauguramos una exhibición sobre la primera mitad del siglo XX que está yendo muy bien. Estamos trabajando ahora en una muestra sobre la segunda mitad del siglo XIX. Y mi plan era, el año que viene, hacer la etapa prehispánica y colonial. Lo que más me duele es dejar el proyecto inconcluso.

Noticias: ¿El MHN es el museo más importante del país?

Di Meglio: De los museos históricos es el más importante y el más antiguo. Pero por su colección, en lo que tiene de sanmartiniano, belgraniano, de la Revolución de Mayo y la Independencia es el MHN. La colección del siglo XIX es fabulosa. Lo que nosotros hicimos, que para mí fue lo mejor de la gestión, fue incorporar el siglo XX. Hicimos campañas de donaciones hablando con gente de sectores políticos distintos, de sectores sindicales, culturales. La muestra del siglo XX se nutrió de un montón de objetos de personajes famosos: de Ricardo Balbin, de Eva Perón, de Federico Pinedo, de Lencina de Mendoza. Y por campañas en las redes, la gente donó carnets sindicales, de vacunación, libretas de enrolamiento, libretas cívicas. Eso dio lugar a una colección que nos permitió hacer la primera muestra en la historia de este museo sobre el siglo XX.

Noticias: ¿Cómo describiría su gestión en el Museo?

Di Meglio: Mi motivación siempre fue trazar un puente entre lo académico y “el afuera” de la academia. Mi intención fue modernizar los discursos y la manera en que se ven los museos, las vitrinas, las luces. Para mí son lugares maravillosos. Nunca lográs, como en un museo, la idea de traer el pasado al presente. Se genera algo emocional. La gente llora, se emociona. El trabajo en un museo es realmente interdisciplinario, donde cada cual aporta desde su lugar. Tratamos de resaltar cada objeto, en lugar de amontonarlos, como se hacía así antes, en grandes vitrinas. Que cada objetito, por más modesto que sea, cuente una historia. Y es un desafío muy difícil porque le hablás a públicos muy diversos. Viene un extranjero que no sabe nada de historia argentina. Vienen escuelas de chicos de primaria. Vienen gente que ama la historia y sabe un montón y gente que sabe muy poquito. El desafío es hablarle un poco a cada uno. Y que no sea solo el museo de los grandes próceres.

Noticias: Como historiador, ¿qué otro momento histórico del país le recuerda a esta época?

Di Meglio: En parte como historiador y en parte como propia vivencia, hay muchos momentos de los '90 que me recuerdan a esta época. Por supuesto, nunca la historia se repite igual, pero hay algo ahí que tiene muchos paralelos, en un contexto mundial diferente. Si bien este gobierno se filia con la historia liberal, muchas de las figuras que reivindican construían, no destruían estados. Alberdi o Roca son figuras que le gustan a este gobierno, sin embargo, hacen una lectura muy sesgada de ellas. Todos los gobiernos tienen usos políticos del pasado. Eso está en la definición de política. Quizás la gran excepción fue el gobierno de Macri que intentó no hablar del pasado. También el gobierno de Menem, que se dejaba las patillas de Quiroga, pero una vez en el poder se enfocó en el futuro. El macrismo era muy parecido. Los billetes tenían figuras de animales no de próceres. Este gobierno en cambio disputa pasado con la línea más peronista y con otras. Pero los gobiernos hacen una lectura muy particular del pasado para su uso político.