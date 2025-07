Las películas y series europeas que son un éxito en televisión

Son dos clásicos de la televisión latinoamericana. Favoritos de muchísimos espectadores, se distinguen por su cuidada curaduría y sus contenidos de origen europeo. Film&Arts y Europa Europa tienen, desde hace mucho tiempo, un lugar de privilegio en las grillas de los principales servicios de televisión y de su oferta “on demand”. Con grandes éxitos como “Downton Abbey”, “Babylon Berlín”, “El comisario Montalbano” o “Vera”, son los canales favoritos de un público que prefiere el entretenimiento selectivo, variado y de calidad.

Éxito inesperado

Las dos señales pertenecen a AMC Networks International-Latin America y están pensadas especialmente para la región, a partir de una curaduría de contenidos que fueron exitosos en sus países de origen: Inglaterra, Francia, Italia, España y Alemania, entre otros.

Según explica José Badini, vicepresidente del área Programming and Acquisitions Movies&Series, el público accede a los contenidos en la forma tradicional de la televisión paga pero también en la oferta “on demand” de plataformas como Flow y T-Play. “En los últimos tiempos, los operadores están descubriendo algo que nosotros ya sabíamos: que las series de 'nicho' pueden tener igual o mayor cantidad de visualizaciones que las 'mainstream' -explica Badini-. La gente empezó a descubrir a través de estas plataformas un contenido al que en la televisión paga no se le daba mucha trascendencia. Y aunque nunca perdimos un público absolutamente fiel (nosotros los llamamos los 'heavy viewers') que sabe absolutamente todo sobre la programación, tener esta nueva vidriera nos ha beneficiado muchísimo. Los operadores del servicio de televisión no pueden creer los números que alcanzan”.

El canal Film&Arts llegó a la Argentina a fines de los años '90. La empresa a la que pertenecía era canadiense y se llamaba Bravo Film & Arts Network, pero “Bravo” no se pudo usar en nuestro país porque ya estaba registrado, entonces quedó vigente la denominación que tiene hasta hoy. De esa primera época es imposible no recordar un gran clásico: “Inside the Actors Studio” por donde desfilaron las principales figuras del cine norteamericano entrevistadas por James Lipton.

Muchos años después, la serie británica “Downton Abbey”, creada por Julian Felowes, que contaba las vicisitudes de la familia Crawley y sus criados, fue un suceso en cada una de sus 6 temporadas.

“El canal tene una programación que incluye ópera, música clásica, crimen británico, series de época, eventos en vivo y películas pero con una mirada desde Latinoamérica. Elegimos lo mejor del mundo pero desde los ojos de un latinoamericano. Y hay programas que tienen mucho éxito en Europa, pero que a nosotros no nos resuenan en absoluto”, explica Marcelo Lezama, Programming Manager de la señal.

El canal tiene dos programas en vivo que se repiten cada año: los premios Tony en Nueva York a comienzos de junio y el Concierto de París todos los 14 de julio, día en que se conmemora la toma de la Bastilla. También es ya una tradición la emisión del “talk show” británico “The Graham Norton Show” que cada semana invita a las más brillantes personalidades del espectáculo mundial y se emite en Argentina quince días después de su estreno en Inglaterra.

La serie policial inglesa “Vera” es una de las más exitosas. Interpretada por la actriz Brenda Blethyn, tiene 14 temporadas con 4 episodios de 90 minutos cada una. Acaba de llegar a su final en Europa y Film&Arts la está emitiendo completa, con sus 56 capítulos, este año.

“Tenemos un público muy fiel que nos sostiene-explica Lezama-. La calidad te hace sobrevivir a muchas cosas”. Argentina es el país donde el canal tiene más fanáticos y Chile es el siguiente.

Con Carlos Posadas como General Producer, Europa Europa salió al aire por primera vez en 2001. Las películas clásicas fueron su primer contenido junto con producciones recientes, de directores menos conocidos. Las series todavía no eran su material preferido, pero hoy son uno de los pilares de la programación. “Recuerdo una serie de la BBC que se llamaba 'Lark Rise to Candleford' que tuvo varias temporadas y mucho éxito. Dimos también 'Decálogo' de Krzysztof Kieślowski y series de Rainer Werner Fassbinder”, cuenta Posadas.

En 2015 el canal inició una nueva etapa donde se decidió a incorporar más series y películas nuevas que hubieran tenido mucho éxito en sus países de origen.

“El comisario Montalbano” que tiene 15 temporadas y está basada en las novelas del escritor siciliano Andrea Camilleri, fue una de esas incorporaciones y está entre las más famosas de la señal. También la serie histórica alemana “Babylon Berlin” marcó un hito en su programación.

En la actualidad, la británica “Hotel Portofino” es una de las más vistas, al igual que las italianas “Un profesor” (inspirada en “Merlí”, la serie española), con Alessandro Gassman, hijo de Vittorio, como protagonista. “Los bastardos de Pizzofalcone” y “Rocco Schiavonni”, ambas del género policial, también son un éxito.

La que más midió el último año es “El quinto mandamiento”, una serie inglesa sobre el asesinato de un viejo profesor, inspirada en un caso real, que arrasó con todos los premios en Gran Bretaña.

El nuevo proyecto del canal es un ciclo que emitirá la última película de grandes directores como Truffaut, Fellini y Vittorio de Sica. El trabajo final de una trayectoria de lujo.

Lo que viene

Quienes quieran saber más sobre la programación de estos dos canales pueden consultar sus páginas web o buscar sus contenidos en las plataformas de Flow, T Play y Sensa.

Film&Arts tendrá en su programación de julio el Concierto de París (el 14), el fin de temporada del policial de época “Miss Scarlet & the Duke” y el de “All Creatures Great & Small”, la encantadora historia de veterinarios y animales. También tres películas interesantes: el documental “Yves Saint Laurent. Un amor loco”, el musical “Frank” y la francesa “El vuelo del globo rojo”.

En cuanto a Europa Europa, estrena la serie “Citas Barcelona”, la temporada 5 de “Rocco Schiavone” y la 3 de “Hotel Portofino”. La película del mes es “Una simple formalidad” con Roman Polanski y Gerard Depardieu, dirigidos por Giuseppe Tornatore.

Mucho de lo mejor del cine y la televisión europeos se puede ver en estos dos canales, para los que buscan contenidos distintos y de calidad a la hora de entretenerse.