Premios Tony 2023

Por vigésimo cuarto año consecutivo, Film&Arts transmitirá en vivo y en directo, en exclusiva para América latina, la ceremonia que distingue la mejor labor teatral norteamericana de la temporada 2022-2023: la 76° entrega anual de los Premios Tony. Los actores Jessica Chastain, Jodie Comer, Ben Platt, Sarah Bareilles y Samuel L. Jackson son algunos de los nominados a este premio que se entregará el domingo 11 de junio, a las 21 hs, en una ceremonia desde el United Palace de Nueva York, que contará con la conducción de la actriz Ariana DeBose, ganadora del Oscar. Entre los 38 montajes participantes, la obra que encabeza el listado es el musical Some Like It Hot, versión de la película de 1959 que dirigió y produjo Billy Wilder y contó con las actuaciones de Jack Lemmon, Tony Curtis y Marilyn Monroe, con 13 nominaciones.

Galería de imágenes