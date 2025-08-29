Hannah Arendt y la vigencia de su pensamiento sobre el mal

El Goethe-Institut Buenos Aires, junto con la Cátedra libre Walter Benjamin - DAAD, organiza las “Jornadas Hannah Arendt Buenos Aires” en el Cultural San Martín del 4 al 7 de septiembre. Bajo el título “Del exilio a la posverdad”, veinte académicos y académicas analizarán, desde perspectivas muy diferentes, la obra de una de las pensadoras más brillantes del siglo XX. Las jornadas se centran en la importancia de la obra de Hannah Arendt en la actualidad y están dirigidas tanto a quienes ya se han familiarizado con su filosofía política como a quienes buscan un primer acercamiento a su obra. Las charlas y conferencias se complementarán con un ciclo de cine vinculado a los ejes temáticos del encuentro, incluyendo el estreno de “Riefenstahl” y diversas películas sobre juicios, en alusión a las experiencias que marcaron a Hannah Arendt durante el proceso a Eichmann. Además, una performance ofrecerá un abordaje a la gran cantidad de entrevistas que Hannah Arendt concedió a lo largo de su vida.

Este 2025 puede describirse, sin duda, como un año de “tiempos turbulentos”. Los esquemas, procesos y comportamientos que durante muchas décadas parecían ser pilares estables de la convivencia humana son cuestionados tanto en la escena internacional como en la vida cotidiana. La obra de Hannah Arendt, incluso 50 años después de su muerte en 1975, puede aportar explicaciones que permiten la comprensión del cambiante comportamiento humano. Esta importancia también se refleja en los numerosos eventos que se celebran este año, desde Asia hasta las Américas, dedicados a la obra de esta filósofa.

Las “Jornadas Hannah Arendt Buenos Aires” contarán con la presencia del profesor Thomas Meyer, autor de la biografía más importante hasta la fecha sobre la gran pensadora y editor de una nueva edición completa de todos los escritos de Hannah Arendt. En la inauguración, Thomas Meyer, probablemente el mayor conocedor de la obra de Hannah Arendt a nivel mundial, disertará en una ponencia magistral sobre la importancia de esta obra para la actualidad. Este análisis se extenderá en una entrevista en profundidad con Héctor Pavón durante las jornadas.

La filosofía goza de gran prestigio en Argentina. Muchos especialistas de renombre internacional se dedican aquí especialmente a la gran pensadora alemana, que se autodenominaba “teórica política”, ya que se interesaba por la acción política concreta y las condiciones de la convivencia. Es en este sentido que, en el marco de las “Jornadas Hannah Arendt Buenos Aires”, sus reflexiones se aplicarán también a aspectos concretos de la cotidianeidad actual.

Quizás lo más inesperado en un evento sobre una filósofa sea el análisis a partir de su obra de las ventajas, pero sobre todo de los riesgos, de la inteligencia artificial (IA), así como la curiosa pregunta si Hannah Arendt habría utilizado WhatsApp.

-Friso Maecker Director del Goethe-Institut Buenos Aires

por Friso Maecker