Hay oscuridades que son muy claras. Se reflejan de manera muy simple y directa en un espejo transparente, sin preámbulos. Un espejo que devuelve aquella luz que se distingue muy fácilmente de la oscuridad.

Es en esos casos en los que su presencia no confunde: en el dolor, en la pérdida, en la tristeza, en la muerte. Ahí la luz se encuentra tan lejos que no corremos riesgo alguno de malinterpretaciones.

¿Pero qué sucede cuando la oscuridad se alimenta de la luz? ¿Cuál es la señal que nos permite identificarla en nuestra cotidianidad?

¿Cómo podemos ver algo que no esperamos que esté ahí?

Tal vez son muchos años de enseñanza y costumbre los que nos llevan a esquivar la oscuridad en lugar de atravesarla. ¿Cómo nos vamos a preparar para crecer en el dolor y el miedo si es preferible mentir para no reconocerlos?

No hagas esto. No vayas por allá. De eso no se habla. Ninguna persona de bien pasa por eso. Nunca cuentes lo que te pasó. Tampoco aceptes eso que hiciste. Eso no puede ser cierto porque viene de una familia de bien. Cortala con eso. Nadie te va a querer si seguís con eso.

Dejame advertirte, con tiempo, que estas crónicas no vienen a reivindicar la luz para que al final del recorrido puedas sentirte un poco mejor.

Estas crónicas intentan, bruscamente, mostrar el desbalance entre la luz y la oscuridad no para emparejarlo sino para defenderlo.

Porque al mundo no le falta luz. Ni a vos, ni a mí. Lo que viene faltando hace rato es el coraje de dejar de mirar para otro lado cada vez que nos acorrala la oscuridad.

En las próximas páginas vas a encontrar algunas de esas situaciones que se supone que hay que ignorar.

Si llegaste hasta acá, entonces, te invito a seguir un poco más.



*Este es el prólogo de "Cinco crónicas para atravesar oscuridades", de María Alejandra de Antoni. El martes 2 de diciembre será presentado a las 19 hs por la autora en la biblioteca en el Teatro del Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Juniors, junto a Francisco Cosentino y Yohana Solis.