La impactante muestra inmersiva de Pérez Celis en el ex CCK

La Pampa Cósmica de Pérez Celis es una videoinstalación inmersiva inspirada en el período pampeano del artista plástico argentino, producida por la Fundación Pérez Celis. Esta innovadora e impactante propuesta podrá visitarse en el Palacio Libertad (ex CCK), en la Sala Inmersiva, desde el 12 de noviembre hasta el 14 de diciembre, los días miércoles y jueves de 14 a 20.

La obra propone una experiencia sensorial que reinterpreta los paisajes, colores y símbolos característicos de esa etapa, invitando al espectador a sumergirse en un diálogo entre pintura, luz y movimiento. Los creadores de la pieza digital concibieron esta propuesta como un viaje astral —una cápsula del futuro— sobre el paisaje cósmico pampeano de Pérez Celis.

Inspirados en ese universo, iniciaron un recorrido dialogando con la materia de sus pinturas, reinterpretada en píxeles proyectados que se expanden y se apoderan de la sala inmersiva. El punto de partida es la luz, que atraviesa el espacio y el tiempo y nace en la solidez del mural Fuerza América, para luego expandirse más allá de la contemplación pictórica.

La obra del período pampeano de Pérez Celis es un camino iniciado hace más de cincuenta años y cuyo destino permanece abierto. Esta videoinstalación supone un nuevo impulso que actualiza sus imágenes desde una perspectiva tecnológica. Como en una road movie, el destino no es necesariamente un punto de llegada, sino la posibilidad de acercarse a algo nuevo por descubrir.

La música que acompaña la propuesta sostiene un ritmo expectante que guía la experiencia compartida, abriendo una narrativa espacial que multiplica los puntos de vista. Cada espectador puede elegir desde dónde contemplar la obra y construir su propia relación con el universo del artista.

Este viaje es, ante todo, una invitación a la pregunta. Propone múltiples sentidos y experiencias sin aspirar a una verdad total, sino a expandir las miradas posibles.

Esta creación digital retoma el período pampeano de los años 60 y 70, cuando Pérez Celis declaraba:

“Esta obra nació recordando una noche, cuando tirado panza arriba descubrí que los argentinos teníamos el Universo en la misma Pampa, solo en la distancia que pueden ver los ojos… en síntesis, los argentinos viviendo en La Pampa vivimos en el espacio.

En la foto principal se pueden ver a:

Tamara Toma , de la Fundación Pérez Celis, a cargo de la producción general

Gustavo Martínez , prensa

Rodrigo Alonso , curador

Martín Ariel De Pasquale , artista digital

Emiliano Riasol , Producción y Dirección Creativa

Matías Lobasso, Producción y Dirección Creativa

Del 12 de noviembre al 14 de diciembre

Miércoles y jueves

De 14:00 a 20:00

Sala Inmersiva – Palacio Libertad

Sarmiento 151, Piso 2