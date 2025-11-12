Damiano David en Buenos Aires: una noche intensa, magnética y a puro pop

El cantante italiano Damiano David se presentó por primera vez como solista en Buenos Aires y deslumbró con un hipnótico show en el C Art Media, en pleno corazón de Chacarita, ante más de 4000 personas, que agotaron las localidades con semanas de anticipación. Con motivo de darle inicio a su nueva carrera solista, el ex líder de Måneskin presentó su álbum “Funny Little Fears” con una puesta escénica cargada de energía, vulnerabilidad y carisma.



Las luces bajaron y a las 21 exactas irrumpieron la figura y voz de Damiano David. Abrió con “Born With a Broken Heart”, y desde esos primeros acordes quedó claro que no se trataba sólo de un concierto más, sino de una declaración de intenciones. Su proyecto solista no busca replicar lo que hizo con Måneskin, sino conquistar un nuevo camino de pop-rock confesional, de mucha dramaturgia y más emoción.

El set fue desplegándose de forma progresiva. Tras su arranque, siguieron temas como “The First Time”, “Mysterious Girl”, “Voices”, “Cinnamon”, todos pertenecientes al nuevo repertorio, y el público, enardecido, coreó eufórico cada estribillo. Luego Damiano regaló el cover “Kings of Leon”, impecable canción de Sex on Fire, que funcionó como clímax escénico. La atmósfera se volvió eléctrica, incluso etérea. Luego, ya envuelto en su nueva identidad artística, interpretó su single “Talk to Me” y ofreció una versión intensa de “Nothing Breaks Like a Heart” de Miley Cyrus y Mark Ronson, definiendo así la coordenada sonora de su proyecto. Audacia, osadía y emocionalidad.

Damiano se mostró conectado en todo momento con el público argentino y lo demostró durante casi todo el show hablando en su esforzado pero simpático castellano, salvo en un momento cuando quiso explicar bien el origen de una canción y lo transmitió en inglés fluido. Atento a lo que sucedía entre sus fanáticos, intercambiada afirmaciones y agradecía el amor recibido.

La segunda mitad del recital transitó por matices diversos. Ya con otro vestuario, propuso una melancolía repentina con “Perfect Life” y un desahogo visceral con “Sick of Myself”. Damiano se movía con seguridad entre luces y sombras, haciendo que el público, dominado por jóvenes y adultos sedientos de novedad, se adhirieran sin fisuras. En los tramos introspectivos que le brindaron sus versiones de “Tangerine”, “Angel” y “Over”, se permitió que su voz y presencia llenaran cada rincón del escenario, mientras que con “Zombie Lady” y “Tango” retomó el pulso escénico intenso, acompañando a su banda que lo siguió todo el tiempo con precisión de una sombra al sol.



Vale destacar la producción de DF Entertainment en convivencia con C Art Media, quienes mostraron un nivel de organización poco habitual en recitales porteños. Puntualidad, orden, presencia visible del staff y una predisposición de servicio al público verdaderamente destacable. Nunca antes, en un show de esta magnitud en Buenos Aires, se había ofrecido agua en botellones gratuitos con decenas de vasos plásticos, y cuando el calor empezó a apretar en el predio, los organizadores comenzaron a repartir vasos de agua entre quienes estaban en primera fila del escenario. Un detalle que no pasó inadvertido y que el público valoró como gesto de cuidado y profesionalismo.

El final llegó en tono de celebración reflexiva. Para los bises, el artista regresó entre ovaciones y ejecutó nuevamente “The First Time”, esta vez en versión más cruda y cercana. Para la ocasión, apareció vistiendo la camiseta de Boca Juniors, club del que es declarado simpatizante, para cerrar con “Naked / Solitude (No One Understands Me)”, canción que condensa el espíritu de su disco y define su nueva era, una búsqueda de conexión real, desnudez emocional y audacia artística.

Con este show, Damiano David consolida su estatus como uno de los artistas italianos más carismáticos y versátiles de la escena global, al tiempo que inicia un nuevo capítulo donde arte, emoción y provocación conviven en el mismo escenario.