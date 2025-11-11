Tuesday 11 de November, 2025
El Teatro Colón y un concierto durante 24 horas seguidas

En el marco del homenaje a Erik Satie se presentarán “Vejaciones”, en modo maratón con más de 90 pianistas en continuado, y “Sócrates”, un "drama sinfónico" sobre textos de Platón.

El Centro de Experimentación del Teatro Colón, un espacio abierto a las vanguardias y nuevas expresiones. | Foto:Cedoc

En un gesto artístico tan radical como poético, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), rendirá homenaje al compositor francés Erik Satie con dos conciertos que invitan a revisitar su figura desde la vanguardia y la contemplación. “Vejaciones” y “Sócrates” serán parte de un tributo que marcará el centenario de la muerte del creador que trastocó las reglas de la música occidental y anticipó, con ironía y audacia, los lenguajes del siglo XX.

El viernes 14 de noviembre, a las 20:30 horas, comenzará “Vejaciones”, una experiencia musical extrema que se extenderá durante 24 horas ininterrumpidas, hasta la misma hora del sábado 15. La entrada será libre, gratuita y con acceso continuo —por Pasaje de los Carruajes, en Tucumán 1171—, permitiendo que cada espectador decida su propio tiempo de permanencia. La obra se interpretará una y otra vez, sin respiro, en un sistema de relevos que encarna la esencia igualitaria que Satie insinuó y que el experimentalismo de John Cage consagró en 1963, cuando organizó la primera ejecución integral en la Universidad de Nueva York y abrió un capítulo decisivo para el arte de la repetición.

Participarán más de 95 pianistas. Concertistas de renombre internacional, músicos provenientes de otras disciplinas, maestros consagrados, jóvenes estudiantes y amateurs que, en rigurosa horizontalidad, se sucederán cada diez minutos frente al piano. El oído del público será desafiado por una escritura de apariencia mínima: una melodía breve, intercalada entre dos armonizaciones, cuya duración original no supera los dos minutos. Pero la instrucción de Satie en la partitura es tan precisa como delirante: interpretarla 840 veces seguidas, “preparándose en el más profundo silencio, por medio de serias inmovilidades”. La sala será acompañada por proyecciones de video, reforzando el carácter instalativo y performático de esta liturgia sonora.

El homenaje se completará con la presentación de “Sócrates”, el sábado 29 de noviembre a las 20:30 y el domingo 30 a las 18 horas. Se trata de un drama sinfónico inspirado en textos de Platón, que Satie consideraba su obra maestra y que rara vez se escucha en vivo. Será la primera vez que llegue al escenario del Teatro Colón, en un formato escénico para pianista, soprano y narrador que permitirá descubrir una faceta más austera, luminosa y espiritual de su autor.

En tiempos en que la música busca, una vez más, expandir sus bordes, la figura de Satie reaparece como faro y ruptura. Un compositor inclasificable, de personalidad excéntrica, que desafió el virtuosismo vacío y abrazó lo repetitivo antes de que lo minimalista tuviera nombre. El CETC propone celebrar ese legado con dos experiencias que interpelan el oído, la paciencia y el pensamiento. Una invitación a entrar en el silencio de lo obsesivo y en la belleza de lo esencial.

