250 años de Jane Austen: Cómo los celebra el fandom más apasionado de la literatura

El 16 de diciembre se cumplen 250 años del nacimiento de Jane Austen y los fanáticos de la escritora se adelantaron a festejar su aniversario durante todo el 2025, en una enorme cantidad de eventos, fiestas y conferencias. Es que a diferencia de otros clásicos de la literatura, la obra de Austen tiene una vigencia asombrosa y aún hoy sirve de inspiración a películas, series, novelas y obras de teatro.

Jane, que vivió en Inglaterra entre 1775 y 1817, durante los reinados de Jorge III y Jorge IV, reflejó como nadie las relaciones amorosas de su época, en el marco de una sociedad de clases, donde los intereses económicos solían prevalecer por sobre los sentimientos. Aunque ella nunca se casó, sus heroínas dedicaron el mayor esfuerzo a lograr matrimonios convenientes para sí mismas y sus amigas. Porque aunque las seis novelas que Austen completó en vida narran historias de amor no son dramáticas ni pasionales. En ellas sobran el humor, la ironía y el pragmatismo aunque algunos intelectuales hayan preferido leer sus libros como simple literatura romántica.

Se supone que el de Austen fue el primer “fandom” de la historia y, hasta hoy, es uno de los más fervientes. Por otra parte, los efectos de su obra pueden leerse aún, por un lado, en miles de ensayos académicos, y por el otro, en versiones de “fan fiction” y en tramas inspiradas en sus novelas (desde “El diario de Bridget Jones” hasta “Orgullo, prejuicio y zombies”).

Algunas versiones cinematográficas se han transformado también verdaderos clásicos, como “Orgullo y prejuicio” dirigida por Joe Wright en 2006, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen como el inigualable “Mr. Darcy” (aunque algunos prefieren la miniserie de la BBC con Colin Firth como Darcy) o “Sensatez y sentimientos”, protagonizada por Emma Thompson, Huge Grant y Kate Winslet.

“Janeites” o “austenitas”, así se denominan sus seguidores, verdaderos expertos en su obra y también en las costumbres e historia de la Regencia, el tiempo histórico en que vivió Jane Austen. Y ese fanatismo no distingue ni edades ni nivel de educación. Para sus fans, este 250 aniversario es la mejor oportunidad de compartir y celebrar su amor por la escritora.

Para siempre Jane

Tal vez por que la bautizaron Juana o porque los libros fueron su mejor antídoto para el aburrimiento o porque un día descubrió un ejemplar de “Orgullo y prejuicio” y otro de “Emma” en la casa de Shummy, su tía segunda favorita; la periodista Juana Libedinsky es una fanática de Jane Austen en toda regla. Su propia historia de amor con su marido empezó con una frase de una de las películas basadas en Austen. Ella vive desde hace 25 años en New York y deleita todas las semanas a los lectores de La Nación o El País de Montevideo, con sus columnas sobre vida y costumbres de la capital cultural de Estados Unidos. Ahora, casi en el final de 2025, acaba de publicar “Queremos tanto a Jane” (Seix Barral) donde compila las crónicas que realizó durante el año a propósito del aniversario de la escritora inglesa. En su recorrido visitó conferencias y festivales, asistió a un gran baile con trajes de época en la Catedral de Winchester, donde reposan los restos de Austen y visitó todos los monumentos y museos que dan cuenta del paso de Jane por la tierra.

“A Jane Austen se la celebra todos los años, todo el tiempo. Este año en particular se la celebró, como dirían los americanos, con esteroides -le contó Libedinsky a NOTICIAS-. Hace unas semanas estuve en Baltimore, que es una ciudad industrial. En un Marriott del centro, había 1000 personas vestidas de época. Era el gran encuentro de la Jane Austen Society of North America. Un evento que mezcla lo supercomercial con lo increíblemente canónico de la literatura inglesa. Allí había grandes académicos de las universidades más famosas y también gente que no leyó las novelas pero vio las películas. O les gusta la ropa. Una situación increíblemente democrática que es muy difícil que se dé con cualquier otro autor”.

La situación de bailes y picnics es muy habitual para celebar a Austen. Y todos los que asisten usan los trajes típicos del período de la Regencia. Vestidos muy ligeros, con corte debajo del busto, escote importante y pequeñas mangas, adornados con lazos y moños. Para completar el cuadro, se bailan las danzas de la época, esas complejas coreografías que se ven en las películas donde los bailarines hacen filas y rondas con sus parejas.

Libedinsky, que tiene su propio traje y se sumó entusiasmada a toda clase de celebraciones durante 2025, cuenta en el libro también los encuentros con artistas e investigadores que se toman a Austen muy en serio y descubren a través de ella aspectos poco visitados de la sociedad del siglo XVIII.

“En la época de Jane Austen había muchas variables que tenemos que considerar. Las guerras napoleónicas, por ejemplo. Una gran cantidad de hombres morían en el frente y eso significaba menos posibilidades de matrimonio para las mujeres que, por otro lado, no podían heredar. Las posibilidades laborales eran extremadamente limitadas. Y el tema del matrimonio era una ecuación complicada. Es muy fácil para nosotros mirar con una cierta superioridad todo esto. Cuando investigando para el libro me encontré con una directora de cine independiente de la India me preguntó. '¿Cuánta gente conocés que se casa hoy por la 'green card'?'. En 'Orgullo y prejuicio' Austen te cuenta cuánta plata tenía el candidato en el primer párrafo”, explica.

Otro aspecto que rescata Libedinsky es la elaboración popular de los temas de Austen, en novelas o películas actuales y en géneros en los que la escritora dejó una huella imborrable. “Muchos temas los podés retrotraer a Jane Austen. Por ejemplo, algunos de los arcos narrativos que se reinventan. Ella fue la que estableció el canon de 'enemigos-amantes'. 'Orgullo y prejuicio' es de 'enemigos-amantes'. 'El diario de Bridget Jones', 'Crepúsculo' y 'Cincuenta sombras de Grey' también. La película 'Clueless' ('Ni idea') está basada directamente en 'Emma'. Allí el arco narrativo es de 'amigos-amantes' como en 'Cuando Harry conoció a Sally'”.

También explica la persistencia de la “fan fiction” en la escasez de obras de Austen y hasta la falta de información personal de la escritora, por la decisión de su hermana Cassandra de quemar su correspondencia. “Austen solo dejó seis novelas, entonces para todos los que la adoramos es una especie de necesidad. No querés abandonar a un viejo amigo. Ella es un espejo en el cual reflejarnos y encontrar lo que nos gusta o lo que nos falta o lo que queremos”.

Las crónicas del libro también abarcan a la Argentina y el activo fandom de nuestro país (ver recuadro). O los testimonios de las lectoras que buscan (y a veces encuentran) a Mr. Darcy como modelo absoluto de hombre.

“El título del libro está inspirado en un cuento de Cortázar, 'Queremos tanto a Glenda' -concluye la periodista-. Allí, con los fanáticos de Glenda Jackson todo termina en violencia. Con los 'janeites' pasa lo contrario. Fue maravilloso descubrir esa sensación de comunidad que es tan difícil de encontrar hoy”.

Austenitas de Argentina

La agrupación Jane Austen Argentina (@janeaustenargentina) fue fundada por Yerimen Iglesias como un grupo de debate de las obras de la escritora. “En el año 2015 que hicimos nuestro primer baile histórico, con la ropa de la época de la Regencia y luego organizamos picnics de época, acompañados con actividades como croquet, danzas y juegos históricos. En 2021 organizamos nuestro primer festival en la República de los Niños, inspirado en el famoso festival de Bath”, cuenta Iglesias.

Para celebrar el 250 aniversario, en julio, organizaron una charla sobre temas relacionados tanto a la obra de Austen como a la época de la Regencia. “Próximamente haremos un picnic que se anunciará en nuestras redes. Y tendremos nuestro festejo del 'Jane Austen Day' por el 250 aniversario, un día que se festeja en todo el mundo. Desde el año 2014, celebramos esa fecha en una casa de té de San Telmo entre debates y juegos”.

Una Jornada Literaria

El domingo 30 de noviembre, en la Casa del Árbol (Avenida Córdoba 5217) tendrá lugar de 18 a 22 un encuentro de escritores, periodistas y editores para compartir experiencias y lecturas de Jane Austen, para celebrar el 250 aniversario de su nacimiento. La entrada es libre y gratuita.