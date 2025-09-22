El ruego de Mario Pergolini: "Necesitamos más suscriptores, si no a fin de año..."

Mario Pergolini volvió a recurrir al humor para hablarle a su público en redes. En un video de TikTok, pidió a sus seguidores que lo ayuden a multiplicar la audiencia digital de su nuevo ciclo en Canal 13. “Gracias a todos los que nos siguen en Instagram. Siempre damos lo mejor. Pero necesitamos muchos más de los que somos. Les vengo a pedir un favor: por cada uno de ustedes que está suscripto, busquen tres suscriptores más. Eso nos daría el triple, cuenta fácil, ¿no? Nosotros, a cambio, los dejamos venir al programa, maquillarse, usar el camarín y llevarse regalos”, dijo entre serio e irónico.





La escena terminó con Pergolini simulando un llanto: “Necesitamos suscriptores y muchos, porque si no a fin de año nos echan”. El gesto se viralizó de inmediato y sumó un nuevo capítulo a la estrategia digital del conductor, que apuesta a las redes para sostener la visibilidad de "Otro Día Perdido" en el Trece. Aunque el programa todavía no logra imponerse en el rating de la TV abierta, fragmentos de entrevistas y momentos de backstage encuentran en TikTok e Instagram un público fiel que multiplica su alcance y mantiene vigente a Pergolini en un escenario cada vez más dominado por lo digital.

Nuevamente se confirma que en redes Pergolini logra sostener su nombre y mantener vivo el programa. Sus pedidos de suscriptores mezclan chiste y necesidad, y muestran hasta qué punto hoy el éxito de un ciclo no se mide solo por el rating, sino también por la capacidad de instalarse en las plataformas donde la audiencia joven elige mirar.