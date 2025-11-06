Transformó su súbita e inmediata devoción libertaria en una fortaleza. Tejiendo en silencio, con paciencia y por afuera del radar, construyó un buen vínculo con Karina Milei, la persona que tiene más poder dentro del Gobierno. “Santilli ministro: La historia secreta” es el título de NOTICIAS de esta semana. Te contamos cómo fue incorporándose al oficialismo, el reto de sobrevir en la proximidad del tan mentado triángulo de hierro, y lo funcional de su posición para el plan tácito que pergeñó Santiago Caputo en sus albores como asesor presidencial: para que Milei se afiance como líder, tiene que 'matar' (simbólicamente) a Macri. El ascenso de Santilli viene a sumar tensión a la frágil alianza entre el patriarca del PRO y el gobierno, que más parece coptarle figuras asimilables a su propio espacio. Mientras Santilli hace su propio juego de mediano plazo: imponerse en la pulseada interna que lo convierta en candidato a gobernador bonaerense para el 2027.

También en la portada de esta semana el escándalo de los Tinelli, un clan en llamas. Tras la denuncia de amenazas de Juana que involucra al flamante dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, afloró la magnitud de las deudas del conductor y los recelos entre sus hijas y sus ex mujeres.

Además. Woody Allen, el rey del cine subsidiado por ciudades europeas. Y Trump gamer, juego y doctrina política.