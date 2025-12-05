Carlos Stornelli, el fiscal de la grieta, ¿héroe o villano?

Carlos Stornelli se convirtió en una figura que trasciende su rol de fiscal: es un símbolo de esa cruza entre justicia, política e inteligencia que define al poder en la Argentina. Desde los años noventa hasta la causa Cuadernos, su trayectoria condensa conflictos claves de la vida pública nacional. Admirado por quienes lo ven como el investigador que se le animó al kircnherismo y cuestionado por quienes lo consideran un operador para nada equidistante. Stornelli encarna dos relatos excluyentes en una sociedad polarizada. “El fiscal de la grieta “ es el título de NOTICIAS de esta semana. Rodis Recalt hace una radiografía que nos acerca a los claroscuros de la historia de quien hoy es considerado el enemigo público número uno de Cristina Kirchner.

Además, en la portada de esta semana, los alcances más escandalosos del terraplanismo libertario, después del show antivacunas en el Congreso.

Y en clave showbiz, el raid porteño de la española Rosalía y Stephen King, de best seller a rey del cine y las series.