A los saltos: la eufórica llegada de Milei al programa del Gordo Dan

La exaltada llegada del presidente Javier Milei al ciclo de streaming “La Misa”, conducido por Daniel “el Gordo Dan” Parisini, en el canal libertario Carajo, fue recibida con vítores y abrazos de seguidores que se congregaron frente al estudio en el barrio de Palermo antes de su ingreso. En lo que fue descrito como un cierre de año político significativo para su gobierno, el mandatario arribó pasadas las 20 hs vestido con un mameluco de YPF, regalo de la empresa petrolera, y aclaró durante la entrevista, señalando que usaba “dos por día”.

En el set, Milei estrechó la mano de el Gordo Dan y del equipo de “La Misa” antes de comenzar una charla que se extendió por varias horas y en la que abordó con tono distendido varios temas clave de su gestión en el gobierno. En un pasaje, el jefe de Estado proclamó: “Para mitad del año que viene o cerca de agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo… seguro va a empezar con cero”, reafirmando su promesa de desinflación como uno de los grandes objetivos económicos de su administración.

Durante el transcurso de la transmisión, que coincidió con el debate en el Congreso del Presupuesto 2026, el presidente defendió la política económica de su gobierno y criticó a los economistas que discuten su rumbo. Se refirió también al concepto denominado “riesgo kuka”, describiéndolo como una prima de incertidumbre que según su versión afectó los mercados argentinos. “Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, explicó, en una reflexión técnica dentro de la charla.

Además de economía, el mandatario no esquivó temas políticos más amplios. Celebró el desempeño electoral de La Libertad Avanza en las últimas elecciones, afirmando: “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”. La frase generó aplausos entre los presentes. No faltaron las anécdotas personales que, aunque trivializadas, se convirtieron en momentos virales de la conversación. Ante la aparición en pantalla de un seguidor que asemejaba físicamente, Milei bromeó: “Mirá, se parece a mí, ¿no?… le tenemos que regalar un mameluco”.

El reportaje también encendió controversias fuera de la plataforma de streaming. Algunas declaraciones, especialmente aquellas donde criticó a sectores sociales y mediáticos, motivó que trabajadores del Hospital Garrahan presentaran una denuncia penal acusando al mandatario de violencia simbólica y discriminación hacia las mujeres. En conjunto, el encuentro libertario en la plataforma oficialista Carajo reflejó, una vez más, la estrategia del Presidente de vincularse directamente con su base militante a través de canales alternativos de comunicación y consolidar así su narrativa pública de cara al cierre de un año político intenso.