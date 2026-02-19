El fuerte cruce de Rial a Sturzenegger

Un posteo sobre la administración tributaria terminó derivando en un fuerte cruce político y personal entre Federico Sturzenegger y Jorge Rial en la red social X.

El ministro celebró los avances en la automatización de la declaración del IVA y destacó una resolución reciente que, según explicó, acerca al sistema a un esquema de presentación casi automática del tributo. En su mensaje, ponderó el rol del organismo recaudador, del Ministerio de Economía y del ministro Luis Caputo, y vinculó esos cambios con el objetivo fiscal de la gestión de Javier Milei.

“Uno de los objetivos de cualquier administración tributaria es que podamos recibir nuestra declaración impositiva ya preparada para solo validarla”, escribió Sturzenegger, antes de detallar el impacto de la Resolución 5824/26 y de celebrar la incorporación de gastos que antes no estaban integrados al sistema.

Sin embargo, el tono técnico del mensaje fue rápidamente desplazado por una respuesta directa y agresiva de Rial, que llevó la discusión a otro plano: “¿Ya devolvió tu mujer la que se está robando? Eso es lo único que nos importa que nos expliques. Y los cinco pisos que tenés alquilados con la nuestra para un ministerio que no existe. Tuiteá sobre eso, botón”, lanzó el conductor.

El comentario del periodista aludió a una denuncia judicial conocida en los últimos meses, que involucra a la esposa de Sturzenegger por un contrato millonario firmado por la Cancillería con una organización que ella preside.

El cruce expuso, una vez más, la tensión entre el discurso del oficialismo y las denuncias políticas y mediáticas que rodean a algunos de sus funcionarios. Mientras Sturzenegger buscó instalar un mensaje centrado en la eficiencia fiscal y la modernización del Estado, Rial puso el foco en los cuestionamientos judiciales pendientes. El economista no respondió públicamente al mensaje del conductor. El intercambio, sin embargo, volvió a ubicarlo en el centro de la polémica, en un contexto donde las redes sociales funcionan como escenario principal de disputas políticas, personales y mediáticas.