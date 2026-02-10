El periodista Ignacio Ortelli destrozó a Bad Bunny: “Hay que ponerle subtítulos”

La presentación de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl LX fue uno de los momentos más comentados del espectáculo deportivo. El artista puertorriqueño se presentó en el Levi’s Stadium con una puesta cargada de referencias a la cultura latina, un repertorio de sus principales éxitos y un mensaje de identidad e integración cultural que atravesó toda la performance.

El show combinó coreografías multitudinarias, escenografías dinámicas y recursos audiovisuales de alto impacto. Durante su actuación, Bad Bunny recorrió distintos momentos de su carrera, incluyó guiños políticos y sociales, y buscó proyectar una imagen de orgullo latino ante una audiencia global de millones de espectadores.

La propuesta generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación, con opiniones divididas entre quienes celebraron su impronta cultural y quienes cuestionaron aspectos técnicos y artísticos del espectáculo.

En ese contexto, el periodista Ignacio Ortelli de A24 se pronunció con dureza sobre la performance del cantante. Durante un intercambio al aire, expresó su rechazo al estilo vocal y al uso de efectos tecnológicos.

“No me gusta. Los que cantan así, los que no se les entiende nada… hay que traducirlos, hay que ponerles subtítulos para entender. Más allá de lo que dicen, el problema es que no se les entiende cuando hablan ni cuando cantan. Si les sacás el autotune, no modulan. Habría que hacer un pase sin ese efecto para ver cómo suenan realmente. No quiero ser exagerado, pero sin autotune no sé cómo sale”.

Ortelli también anticipó las reacciones que podían generar sus dichos: “Después te van a aparecer los haters diciéndote: ‘Nacho, vos te morís de hambre al lado de Bad Bunny’. Sí, muchachos, puede ser, pero cantando la verdad es que no me gusta”.

Finalmente, cerró su comentario con una definición contundente sobre el artista: “Para mí es un cachivache, más allá de lo que dijo o no dijo. No me convence”.

Sus declaraciones se sumaron a la polémica posterior al Super Bowl y reavivaron el debate sobre el uso del autotune, la comprensión de las letras y los estándares vocales en la música urbana actual. En un evento de alcance global, la performance de Bad Bunny volvió a mostrar cómo la música popular puede generar lecturas opuestas entre celebración cultural y cuestionamiento artístico.