Pablo Echarri defendió que sus películas sean financiadas por el INCAA

Un nuevo cruce en redes volvió a enfrentar al actor Pablo Echarri con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, luego de una entrevista en la que el funcionario se refirió a la mirada crítica que, según dijo, parte del ambiente artístico mantiene sobre su gestión.

Cifelli sostuvo que habla “con todo el mundo” del sector cultural y mencionó, entre otros, a Echarri. “No coincido en nada con él”, afirmó en Infobae, aunque destacó que se conocen indirectamente y que mantienen vínculos en común dentro del medio.

La frase no pasó inadvertida. Poco después, el actor respondió en redes sociales con un extenso mensaje en el que cuestionó de manera frontal la política cultural del Gobierno. Allí sostuvo que la gestión actual “paralizó” el funcionamiento de los institutos, redujo personal, subejecutó presupuestos y avanzó con iniciativas que, según él, buscan vaciar de contenidos a los organismos públicos.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue la situación del cine nacional. Echarri afirmó que el sistema de fomento estuvo frenado durante 2024 y parte de 2025, y que la producción pasó de más de 170 películas en 2023 a apenas 28 en 2025. También denunció que fondos del sector habrían sido inmovilizados en plazos fijos en lugar de destinarse a nuevas producciones.

El actor cuestionó además la eliminación del ente de clasificación de películas, al advertir sobre posibles riesgos de censura, y señaló la pérdida de fondos del Instituto Nacional del Teatro, la suspensión de las Fiestas Nacionales del Teatro y el impacto de la desregulación en materia de propiedad intelectual sobre los ingresos de artistas e intérpretes.

En su mensaje, también apuntó contra el vaciamiento de señales educativas como Encuentro, Pakapaka y DeporTV, y criticó artículos incluidos en el proyecto de reforma laboral que afectan el financiamiento del INCAA y de los medios públicos. “Eso no es gestionar bien la cultura. Es intentar destruirla”, escribió.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando un usuario identificado como “Maverick” ironizó sobre las intervenciones del actor y compartió un afiche de la película El Kiosco, cuestionando su financiamiento y rendimiento comercial.

Echarri no dejó pasar el comentario y respondió con dureza. Aseguró que la película fue realizada con fondos privados y del INCAA, que generó empleo y que fue incorporada al catálogo de Amazon Prime Video, lo que —según remarcó— permitió recuperar inversión, pagar impuestos y conservar derechos de propiedad intelectual.

“El Kiosco es exactamente el modelo de producción audiovisual que vamos a impulsar cuando esta pesadilla termine”, sostuvo, antes de cerrar su mensaje con un tono agresivo hacia su crítico.

El intercambio expuso, una vez más, la tensión entre el Gobierno y un sector del mundo cultural que denuncia recortes y retrocesos, y que encuentra en figuras como Echarri una voz activa para cuestionar el rumbo de la política cultural. Mientras tanto, desde la Secretaría de Cultura defienden su gestión y aseguran que buscan ordenar y hacer más eficiente el sistema. La disputa, por ahora, sigue abierta.