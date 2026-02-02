Polémica por el gasto: Lali en la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate volverá a realizarse el 6 y 7 de febrero en la ciudad de Paraná, con una grilla de artistas de alcance nacional y acceso general libre y gratuito, aunque algunas entradas preferenciales y pagas ayudan a solventar el show. En ese contexto, la presentación de Lali, que se consolidó rápidamente como el show más esperado de la edición 2026, generó suspicacias en redes pero también en la política local.

La expectativa quedó reflejada en la venta de entradas preferenciales, un sector pago ubicado frente al escenario, que se agotó en pocos minutos para la noche en la que se presentará la cantante. La alta demanda provocó incluso demoras y picos de tráfico en la plataforma de venta online, según informaron desde la organización.

Una segunda tanda se puso en venta y se llegaría a vender unas 8.000 entradas a un valor aproximado de 65 mil pesos. Lo que generaría una recaudación neta superior a los 300 mil dólares, con lo que se cubriría el caché de la cantante. Pero todo esto forma parte de especulaciones, ya que la intendencia no ha transparentado los gastos ni los ingresos, ni el aporte de algunos sponsors que permitirían una mayor rentabilidad del festival.

Por ese motivo, algunos concejales comenzaron a reclamar información oficial sobre los costos del evento, en paralelo a las quejas de vecinos por la sequía que afecta a la región y la falta de respuestas en ese sentido. Maximiliano Paulin, concejal de Juntos en la capital provincial que gobierna Rosario Romero, del peronismo, planteó: “Mi planteo es muy claro y va en línea con algo básico en la gestión pública: transparencia. La Fiesta Nacional del Mate es un evento importante para la ciudad y, sin dudas, puede tener impacto turístico y cultural. Ahora bien, eso no quita que los vecinos de Paraná tengan derecho a saber cuánto dinero público se destinó, cómo se compuso ese gasto y bajo qué criterios se tomó esa decisión”.

En ese sentido, el edil remarcó que el debate no apunta a cuestionar el festival, sino a exigir información clara. “Cuando uno administra recursos del Estado, no alcanza con decir que algo ‘derrama turismo’: hay que mostrar los números, especialmente en un contexto donde hay barrios con problemas serios de servicios básicos, como el acceso al agua potable. Informar el costo no es cuestionar el evento en sí, es respetar a los contribuyentes y fortalecer la confianza en las decisiones públicas”, afirmó.

El festival incluye a otros artistas como Los Nocheros, lo que confirmó el fuerte interés del público por ambas noches del evento. Desde el municipio destacaron que la demanda superó las expectativas iniciales y remarcaron que el agotamiento se dio exclusivamente en el sector preferencial, ya que el acceso general al predio seguirá siendo gratuito, como ocurre tradicionalmente en la Fiesta Nacional del Mate. Se esperan más de 90 mil personas, provenientes también de ciudades cercanas como Santa Fe y Rosario.

Además de Lali y Los Nocheros, la programación incluye artistas de distintos géneros y trayectorias, con propuestas que combinan música popular, folklore y pop, junto a la participación de músicos emergentes surgidos del certamen Premate. El festival se completa con ferias, propuestas gastronómicas y actividades culturales vinculadas a la identidad local y a la infusión que le da nombre.

Ante la repercusión por el rápido agotamiento, la organización informó que evalúa habilitar nuevas instancias de venta o ampliar la capacidad del sector preferencial, con el objetivo de dar respuesta a quienes no lograron acceder a las entradas en la primera etapa.

Con una convocatoria que ya genera impacto antes de su inicio, la Fiesta Nacional del Mate se perfila nuevamente como uno de los eventos más masivos del verano en la región, con la presencia de Lali como uno de sus principales atractivos y un fuerte movimiento turístico previsto para esos días.