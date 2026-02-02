Cuál era el vínculo entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein

La reciente difusión de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculados al caso Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos de tráfico sexual de menores, agregó un capítulo inesperado a la investigación internacional: la presencia del nombre de Roberto Giordano, el estilista argentino fallecido en noviembre de 2024.

Según los documentos —parte de una vasta base de más de seis millones de archivos desclasificados—, Epstein habría realizado transferencias de dinero a Giordano en múltiples oportunidades, en su mayoría de aproximadamente 500 dólares cada una, sin que los papeles aclaren el motivo preciso de esos giros bancarios ni su vinculación con servicios concretos.

Los registros financieros y correos electrónicos incorporados a la causa mencionan también un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016, hecho corroborado por un intercambio de correos electrónicos en el que Epstein pospone una reunión con el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak, alegando un desplazamiento urgente a Punta del Este, un destino asociado con actividades sociales y empresariales de Giordano en esa época.

Giordano, de 79 años al momento de su muerte, fue uno de los referentes de la moda y el estilismo en Argentina durante décadas, conocido por sus desfiles de modelos en el Río de la Plata y por su presencia en eventos de alta sociedad. Pasó sus últimos años radicado en Uruguay, tras haber enfrentado condenas judiciales en Argentina por defraudación al Estado y falta de pago de aportes sociales.

La aparición del nombre de Giordano en los archivos vinculados a Epstein se produce en el marco de una amplia desclasificación de documentos que ha generado nuevas líneas de análisis sobre la red de contactos y movimientos financieros del financista estadounidense, y que sigue siendo objeto de escrutinio judicial y mediático a nivel internacional.